به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید علی خوش‌نظر، ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت دهه بصیرت و روز مقاومت سالروز رحلت عمار انقلاب علامه مصباح یزدی، سالگرد شهادت سپهبد حاج قاسم سلیمانی و دانشجوی شهید امیرحسین قربانی که در حسینیه اعظم صاحب‌الزمان (عج) بهاباد برگزار شد، ضمن گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، مدافعان حرم و امنیت، شهدای جنگ دوازده‌روزه و شهدای حماسه نهم دی افزود: دشمنان در روز عاشورای سال ۸۸ تلاش کردند از اعتقادات دینی، ولایت‌محوری و امام‌محوری مردم ایران انتقام بگیرند و با حرمت‌شکنی، فتنه‌ای بزرگ رقم بزنند. اما ملت ایران با حضور آگاهانه خود تمامی نقشه‌ها و ترفندهای دشمنان را خنثی کردند و نشان دادند که در برابر توطئه‌ها پشتیبان نظام و ولایت هستند.

وی با اشاره به نقش ولایت فقیه در حفظ آرامش و جهت‌دهی جامعه گفت: ولایت فقیه ستون فقرات این انقلاب است و هر زمان مردم به ندای رهبر خود گوش سپردند، دشمن مأیوس و انقلاب مصون ماند. نهم دی یادآور همین حقیقت است.

حجت‌الاسلام خوش‌نظر همچنین از مقام شامخ شهید حاج قاسم سلیمانی یاد کرد و افزود: حاج قاسم جلوه‌ای از همان بصیرت، ایمان و مقاومت بود؛ مجاهدی که جانش را در راه عزت اسلام فدا کرد و امروز نام او الهام‌بخش همه‌ی آزادگان جهان است.

وی تأکید کرد: مردم بهاباد همچون دیگر نقاط ایران، در این روز با حضور خود بیعت خویش را با ولایت تجدید کردند و نشان دادند مسیر انقلاب اسلامی پابرجاست و دشمنان هرگز نخواهند توانست در صفوف امت تزلزل ایجاد کنند.

این روحانی برجسته تصریح کرد: مردم ایران در آن روز تاریخی نشان دادند که نسبت به مسائل زمان و جایگاه ولایت فقیه شناختی عمیق دارند. این جایگاه رفیع و اثرگذار، نقشی حیاتی در تبیین و استواری نظام و انقلاب اسلامی داشته و دارد. جلسات و گردهمایی‌های این‌چنینی یادآور همان حضور آگاهانه مردم و شور انقلابی آنان است.

خوش‌نظر خاطرنشان کرد: شهیدان انقلاب اسلامی از عزیزترین بندگان خدا هستند. آنان با ایمان و اخلاص وارد دریای رحمت الهی شدند. خداوند می‌فرماید: هر کس از مؤمنان عمل صالح انجام دهد، مورد رحمت خدا قرار می‌گیرد. در نظام خلقت، مسیر انسان یا به سمت رحمت خداست یا به سوی لعنت؛ راه سوم وجود ندارد. جهاد یکی از والاترین مصادیق عمل صالح است؛ یعنی حرکت آگاهانه و خالصانه برای مقابله با تفکر دشمن است.

وی با اشاره به نقش تاریخی دشمنان اسلام افزود: قرآن کریم دشمن اصلی امت اسلامی را یهود معرفی می‌کند؛ دشمنی که ریشه در قرن‌ها پیش دارد. فتنه‌های اخیر، ادامه همان نقشه‌های دیرینه برای ضربه زدن به دین و ولایت است. از ماجرای شهادت امیرالمؤمنین (ع) و امام حسن (ع) تا واقعه کربلا، آثار این تفکر قابل مشاهده است. قرآن یهود را به شیطان تشبیه کرده و هشدار می‌دهد که ساده‌انگارانه نباید در برابر چنین دشمنی رفتار کرد.

وی در پایان تأکید کرد: هیچ فتنه‌ای در برابر جبهه اسلام پدید نمی‌آید، مگر ردپایی از یهود در آن دیده شود. اگر ما در میدان ایمان و مقاومت بمانیم، پیروزی اسلام تضمین‌شده است. تنها وظیفه ما ایستادگی است؛ خداوند وعده داده است پس از صبر و استقامت، پیروزی از آن مؤمنان است.