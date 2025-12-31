به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان‌الله گشتاسبی شامگاه چهارشنبه در مراسم سالگرد شهادت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای اقتدار که در یاسوج برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، شهدای امنیت، حرم و فرماندهان و دانشمندان شهید، اظهار کرد: شهید سلیمانی نماد اخلاص، ولایت‌پذیری و مجاهدت خالصانه در راه اسلام و انقلاب بود.

وی با بیان اینکه حاج قاسم سلیمانی سرباز واقعی مقام معظم رهبری بود، افزود: هر آنچه از سوی ولی‌امر مسلمین به او ابلاغ می‌شد، با تمام وجود اجرا می‌کرد و همین اخلاص و تبعیت، در کنار تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، صحنه‌های بزرگ و ماندگاری را به نفع جمهوری اسلامی رقم زد.

فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد: اگر مجاهدت‌های شهید سلیمانی و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب نبود، امروز باید در مرزهای خود با دشمنان می‌جنگیدیم؛ اما جبهه مقاومت در لبنان، سوریه، عراق و دیگر مناطق، خط مقدم دفاع از امنیت ایران اسلامی شد.

وی با اشاره به نقش رزمندگان استان کهگیلویه و بویراحمد در جبهه مقاومت گفت: فرزندان این استان در میدان‌های مختلف، از دفاع مقدس تا نبرد با تروریسم تکفیری، حضوری مؤثر و افتخارآفرین داشته‌اند و شهدای حرم استان گواه این مجاهدت‌ها هستند.

سردار گشتاسبی در بخش دیگری از سخنان خود به جنگ ۱۲ روزه اخیر اشاره کرد و گفت: دشمنان جمهوری اسلامی با برنامه‌ریزی ۲۰ ساله و با هدف تسلیم، تجزیه یا نابودی ایران وارد میدان شدند، اما اراده الهی، رهبری حکیمانه، حضور مردم و رشادت نیروهای مسلح، دشمن را به زانو درآورد.

وی با بیان خاطره‌ای از مقاومت فرماندهان موشکی در شمال‌غرب کشور تصریح کرد: روحیه ایثار، شجاعت و ولایتمداری فرماندهان و رزمندگان ما مثال‌زدنی است و این مجاهدان تنها مزد خود را در شهادت می‌دیدند.

فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح افزود: امروز دشمن به قدرت و صلابت جمهوری اسلامی پی برده و می‌داند که با جنگ نظامی نمی‌تواند این ملت را شکست دهد، از این رو تمرکز خود را بر تحریم‌ها و فشار معیشتی قرار داده است.

وی تبعیت از رهبری، حضور مردم و انسجام اقوام و مذاهب را سه اصل اساسی استمرار اقتدار نظام دانست و گفت: شیعه و سنی، اقوام مختلف و همه آحاد ملت باید با حفظ اتحاد و همدلی، در برابر توطئه‌های دشمن هوشیار باشند.

سردار گشتاسبی با قدردانی از خانواده‌های شهدا و رزمندگان مستقر در مناطق مرزی و صعب‌العبور شمال‌غرب کشور، بیان کرد: امنیت و آرامش امروز کشور مرهون خون پاک شهدا و ایستادگی فرزندان این ملت در سخت‌ترین شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی است و همه ما در برابر این عظمت، مسئولیت سنگینی بر عهده داریم.