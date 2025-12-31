ابراهیمی: نهم دی یادآور پیوند عمیق مردم با ولایت و شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن ابراهیمی، ظهر چهارشنبه در مراسم گرامیداشت هفته بصیرت و مقاومت ضمن گرامیداشت یاد و نام شهدای هشت سال دفاع مقدس، شهدای مدافع امنیت و حرم، شهدای جنگ دوازدهروزه و شهدای حماسه نهم دی، با اشاره به جایگاه ویژه ولایت فقیه گفت: گرامیداشت ۹ دی نماد وحدت و بصیرت مردم منطقه است.
وی ادامه داد: با وجود برخی مشکلات و موانع در سطح شهر، برنامههای برای این هفته تدارک دیده شده است که تا پایان هفته برنامههای بزرگداشت و تبیینی در نقاط دیگر برگزار خواهد شد.
امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از سخنان خود به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی اشاره کرد و گفت: سردار سلیمانی از بزرگترین و ماندگارترین چهرههای انقلاب بود؛ شخصیتی که با اخلاص، شجاعت و درک عمیق سیاسی، بیش از چهل سال از عمر خود را وقف خدمت به اسلام و ایران کرد و در میدانهای مختلف جهاد و سیاست، نمونهای از عقلانیت و شجاعت توأمان بود.
وی خاطرنشان کرد: امروز نیز استان و شهر کرمان، به برکت وجود چنین شخصیتی، نمادی از مقاومت و ولایت است. در مراسم وداع و تدفین آن شهید بزرگوار، جلوهای از محبت، وحدت و عشق مردم نسبت به خدمتگزاران صادق انقلاب دیده شد.
او در پایان گفت: مراسم نهم دی یادآور پیوند عمیق مردم با ولایت و شهداست. این جلسات، نمادی از استمرار همان عهد الهی است که ملت ایران با امام و ولایت بستهاند.
از دیگر بخشهای این مراسم میتوان به مداحی حاج جواد حسنخانی، سخنرانی حجتالاسلام خوشنظر، و پخش کلیپهای مناسبتی اشاره کرد.
گفتنی است مراسم سالگرد حماسه نهم دیماه، سالگرد رحلت آیتالله مصباح یزدی و شهادت دانشجوی شهید امیرحسین قربانی (از شهدای سقوط هواپیمای اوکراین) با حضور امام جمعه، فرماندار، معاونین فرماندار، فرماندهان نظامی و انتظامی، بسیجیان، خانوادههای معظم شهدا و اقشار مختلف مردم ولایتمدار بهاباد در حسینیه حضرت صاحبالزمان (عج) این شهرستان برگزار شد.
