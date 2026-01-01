داریوش باقرجوان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام محدودیت تردد موتورسیکلتها در محورهای شمالی کشور، اظهار کرد: تردد انواع موتورسیکلت تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در محورهای کرج–چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران و بالعکس ممنوع است.
وی افزود: این محدودیت شامل موتورسیکلتهای انتظامی و امدادی که برای انجام مأموریتهای ضروری در مسیر مجاز تردد میکنند، نخواهد شد.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای در ادامه با اشاره به محدودیتهای پیشبینیشده برای خودروهای سبک در محور چالوس، گفت: در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ دیماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مأموران پلیسراه، محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
باقرجوان بابیان اینکه محدودیت قطعی تردد در این محور برای روز شنبه ۱۳ دیماه در نظر گرفتهشده است، توضیح داد: از ساعت ۱۲ ظهر، تردد انواع وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران–شمال به مقصد چالوس ممنوع میشود و همچنین از ساعت ۱۳، محور از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس بهطور کامل مسدود خواهد شد.
وی ادامه داد: از ساعت ۱۵ همان روز، مسیر مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه (شمال به جنوب) اعمال میشود و درنهایت از ساعت ۲۴ طرح اتمام یافته و مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد دوطرفه خواهد شد.
این مقام مسئول تأکید کرد: در صورت کمحجم بودن ترافیک، اتمام طرح یکطرفه زودتر از زمان اعلامشده اجرا میشود.
باقرجوان در خصوص تردد ساکنان محلی نیز گفت: تردد از مسیر جاده قدیم کرج–چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنان و افراد محلی آزاد است، اما خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند، از ساعت تعیینشده اجازه تردد از میدان امیرکبیر به سمت چالوس را نخواهند داشت.
وی درباره وسایل نقلیه سنگین نیز خاطرنشان کرد: تردد انواع تریلی، کامیون و کامیونت از محور کرج–چالوس و بالعکس همچنان ممنوع است.
سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای در پایان با اشاره به محور قدیم رشت–قزوین گفت: در صورت افزایش حجم ترافیک و با تشخیص پلیسراه، تردد انواع تریلی و کامیون بهاستثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ دیماه در این محور ممنوع خواهد بود.
