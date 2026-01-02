ترافیک روان در محورهای مواصلاتی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، اظهار کرد: در حال حاضر، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت روان بوده و هیچ‌گونه گره ترافیکی در این محورها گزارش نشده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی افزود: خوشبختانه تمامی محورهای شمالی کشور در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و شرایط تردد در این مسیرها عادی است.

سرهنگ محبی در ادامه با اشاره به وضعیت جوی سایر استان‌ها گفت: در برخی از محورهای مواصلاتی استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، کرمانشاه، کردستان و چهارمحال و بختیاری بارش برف و باران گزارش شده است که رانندگان باید با احتیاط کامل در این محورها تردد کنند.

وی درباره محورهای مسدود شریانی اعلام کرد: در حال حاضر محورهای شریانی پیرانشهر – تمرچین، مریوان – سقز و آزادراه پیامبر اعظم (گردنه آتاجان) به دلیل شرایط نامناسب جوی و به منظور حفظ ایمنی کاربران جاده‌ای مسدود هستند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا همچنین محورهای مسدود غیرشریانی را بدین شرح اعلام کرد: سروآباد – پاوه (گردنه تته) سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)، پونل – خلخال، خوانسار – بوئین‌میاندشت و چاهان – زرآباد.

وی افزود: محور گنجنامه – تویسرکان نیز به‌عنوان محور دارای انسداد فصلی همچنان بسته است.

سرهنگ محبی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان خاطرنشان کرد: از همه هموطنان عزیز درخواست می‌کنیم پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند، تجهیزات ایمنی و زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و با توجه به شرایط جوی، با سرعت مطمئنه و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی تردد کنند تا شاهد سفری ایمن و بدون حادثه باشیم.