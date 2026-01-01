  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۴

آغاز سال نو میلادی در غزه با موشک‌باران رژیم صهیونیستی

ارتش رژیم صهیونیستی با حملات مکرر هوایی و توپخانه ای به مناطق مختلف نوار غزه، شب اول سال نو میلادی را جشن گرفت!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی شب گذشته و همزمان با آغاز سال جدید میلادی ضمن نقض مجدد توافق آتش‌بس در غزه، حملات هوایی و توپخانه‌ای متعددی را علیه نوار غزه انجام دادند.

صهیونیست‌ها از نخستین ساعات بامداد گذشته مناطق مختلف غزه را هدف قرار دادند. توپخانه ارتش اسرائیل مناطق شرقی محله التفاح در شرق شهر غزه را به طور متوالی گلوله باران کرد. همزمان، یک فروند پهپاد تهاجمی از نوع «کوادکوپتر» با شلیک مستقیم، اطراف تقاطع السنافور در شرق شهر غزه را هدف قرار داد.

خودروهای زرهی رژیم صهیونیستی نیز به سمت چادرهای آوارگان در خیابان صلاح الدین در شرق شهر غزه شلیک کردند. در مناطق مسکونی شرق محله التفاح نیز تیراندازی بی‌وقفه، همزمان با آتش توپخانه گزارش شده است.

در جنوب نوار غزه نیز خودروهای نظامی صهیونیستی با آتش سنگین خود، مناطق شرقی خان یونس را هدف قرار داده و همزمان، قایق‌های جنگی اسرائیلی با شلیک‌های گسترده، به سمت آب‌های ساحلی این شهر حمله کردند.

از سوی دیگر، جنگنده‌های ارتش صهیونیستی در چندین نوبت شهر رفح در جنوب نوار غزه را بمباران کردند. یک حمله هوایی نیز در محله شجاعیه در شرق شهر غزه انجام شد که انفجارهای شدیدی به دنبال داشت.

