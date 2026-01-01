  1. بین الملل
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

مخالفت بن‌ گویر با آغاز مرحله دوم آتش بس در غزه

وزیر افراطی رژیم صهیونیستی مخالفت خود را با آغاز مرحله دوم آتش بس در غزه اعلام کرد و گفت که تا خلع سلاح کامل حماس نباید هیچ اقدامی از سوی تل آویو انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، سازمان رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایتمار بن گویر وزیر تندروی امنیت داخلی این رژیم که همواره یکی از اصلی‌ترین مخالفان توقف جنگ در غزه بوده، تاکید دارد که تا پیش از بازگرداندن جسد آخرین اسیر اسرائیلی از غزه، نباید به مرحله دوم توافق آتش‌بس در غزه وارد شد.

بن گویر همچنین مدعی شده است که به طور کلی تا قبل از خلع سلاح حماس نباید هیچ اقدامی انجام شود.

این وزیر تندروی اسرائیلی همچنین ابراز امیدواری کرد که بنیامین نتانیاهو با حضور ترکیه در نوار غزه موافقت نکند.

