نتانیاهو : کرانه باختری باید از نظر نظامی تحت سلطه اسرائیل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو که از سوی دادگاه کیفری بینالمللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت پیگرد است، در گفتوگو با شبکه «فاکس نیوز» با اعلام اینکه اهداف جنگ غزه به طور کامل محقق نشده است، تصریح کرد: مهمترین این اهداف «نابودی کامل حماس» است.
نتانیاهو در ادامه مدعی شد: «اسرائیل از جنگ هفت جبههای که بر ما تحمیل شد، بهعنوان قدرتمندترین "کشور" خاورمیانه بیرون آمد.»
او درباره استقرار نیروهای بینالمللی در غزه، با بیان اینکه تلاشهایی برای این موضوع صورت گرفته و موفق نبوده است، اظهار داشت که با این حال اسرائیل به این تلاشها فرصت خواهد داد.
نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره مرحله دوم آتشبس در غزه گفت: «فکر میکنم باید به این موضوع فرصت داد.»
وی همچنین مدعی شد که برای جلوگیری از اقدامات انتقامجویانه در کرانه باختری تلاش میکند و خواهان «همزیستی مسالمتآمیز» میان اسرائیلیها و فلسطینیهای ساکن این منطقه است، اما در نهایت بر لزوم کنترل نظامی اسرائیل بر کرانه باختری تاکید کرد.
نتانیاهو در گفتوگویی دیگر با وبسایت آمریکایی «نیوزمکس» گفت: «ما به هر شکل ممکن بقایای آخرین گروگان در غزه را بازخواهیم گرداند.»
او درباره منطقه جداییطلب «سومالی لند» در کشور سومالی نیز گفت که این منطقه خواهان پیوستن به توافقهای ابراهیم است و از نظر دموکراتیک با سایر بخشهای سومالی تفاوت دارد.
نتانیاهو از طریق نیوزمکس خطاب به ایران هشدار داد و گفت: «ما خواهان تشدید تنش با ایران نیستیم، اما اگر جرأت کند و ما را هدف قرار دهد، پیامدهای آن برایش فاجعهبار خواهد بود.»
او افزود که تهران باید بپذیرد که نباید توانایی غنیسازی هستهای داشته باشد.
