  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۶:۳۰

نتانیاهو : کرانه باختری باید از نظر نظامی تحت سلطه اسرائیل باشد

نتانیاهو : کرانه باختری باید از نظر نظامی تحت سلطه اسرائیل باشد

نخست‌ وزیر رژیم اسرائیل با اعلام اینکه جنبش مقاومت اسلامی (حماس) همچنان حدود ۲۰ هزار نیروی مسلح با ده ها هزار قبضه سلاح کلاشینکوف در اختیار دارد، برلزوم نابودی این گروه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو که از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی به اتهام ارتکاب جنایات جنگی در غزه تحت پیگرد است، در گفت‌وگو با شبکه «فاکس نیوز» با اعلام اینکه اهداف جنگ غزه به طور کامل محقق نشده است، تصریح کرد: مهم‌ترین این اهداف «نابودی کامل حماس» است.

نتانیاهو در ادامه مدعی شد: «اسرائیل از جنگ هفت جبهه‌ای که بر ما تحمیل شد، به‌عنوان قدرتمندترین "کشور" خاورمیانه بیرون آمد.»

او درباره استقرار نیروهای بین‌المللی در غزه، با بیان اینکه تلاش‌هایی برای این موضوع صورت گرفته و موفق نبوده است، اظهار داشت که با این حال اسرائیل به این تلاش‌ها فرصت خواهد داد.

نتانیاهو در پاسخ به پرسشی درباره مرحله دوم آتش‌بس در غزه گفت: «فکر می‌کنم باید به این موضوع فرصت داد.»

وی همچنین مدعی شد که برای جلوگیری از اقدامات انتقام‌جویانه در کرانه باختری تلاش می‌کند و خواهان «همزیستی مسالمت‌آمیز» میان اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌های ساکن این منطقه است، اما در نهایت بر لزوم کنترل نظامی اسرائیل بر کرانه باختری تاکید کرد.

نتانیاهو در گفت‌وگویی دیگر با وب‌سایت آمریکایی «نیوزمکس» گفت: «ما به هر شکل ممکن بقایای آخرین گروگان در غزه را بازخواهیم گرداند.»

او درباره منطقه جدایی‌طلب «سومالی لند» در کشور سومالی نیز گفت که این منطقه خواهان پیوستن به توافق‌های ابراهیم است و از نظر دموکراتیک با سایر بخش‌های سومالی تفاوت دارد.

نتانیاهو از طریق نیوزمکس خطاب به ایران هشدار داد و گفت: «ما خواهان تشدید تنش با ایران نیستیم، اما اگر جرأت کند و ما را هدف قرار دهد، پیامدهای آن برایش فاجعه‌بار خواهد بود.»

او افزود که تهران باید بپذیرد که نباید توانایی غنی‌سازی هسته‌ای داشته باشد.

کد خبر 6708152

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • آبرام خاچاطوریان GB ۱۲:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 5
      پاسخ
      سال میلادی 2025 شاهد کشتار در دو منطقه بود که عاملان ایجاد آن آبرویی یهودیان دنیا را زیر پا گذاشتند، یکی آقای نتانیاهو و دیگری زلنسکی هستند که هر دو بر سر مالکیت بخشی از سرزمین کشور همسایه خود درگیری ایجاد کردند. نتانیاهو برای اشغال سرزمین فلسطینی ها و آقای زلنسکی برای اشغال دونباس که مردم روس زبان آنجا را اخراج میکند و کلیساهای آنها را تخریب کرد(شاید مایل است کنیسه در آنجا ایجاد کند!)
      • GB ۱۵:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
        0 0
        چنین اتفاقی نخواهد افتاد ،در روسیه که کامل شکست خوردند ،در غزه هم بظاهر پیروزند و کشت و کشتار کردند ولی ایا به اهداف خود رسیده اند ،اتفاقا بر عکس همه ورقها بنفع حماس برگشته ،
    • IR ۱۵:۲۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۰
      0 0
      پاسخ
      نتان یاهوچطورتهت تعقیب است که راحت می‌رود امریکااروپا وبرمیگردد؟پوتین جنایت کارم هست اما پوتین جرعت نمیکندخارج شود لعنتی پست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها