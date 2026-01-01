  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۴۱

افزایش قربانیان انفجار پیست اسکی سوئیس به ۱۴۰ کشته و زخمی

افزایش قربانیان انفجار پیست اسکی سوئیس به ۱۴۰ کشته و زخمی

تعداد قربانیان انفجار و آتش سوزی به وقوع پیوسته در کافه‌ای در پیست اسکی کوه‌های آلپ در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز به نقل از پلیس سوئیس اعلام کرد که تلفات انفجار و آتش سوزی پیست اسکی در کوه‌های آلپ واقع در سوئیس به ۴۰ کشته و ۱۰۰ زخمی رسیده است.

پلیس سوئیس بامداد امروز پنجشنبه اعلام کرد که همزمان با شب سال جدید میلادی انفجاری در یک کافه در پیست اسکی «کرانس مونتانا» در کوه‌های آلپ سوئیس رخ داده که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی شده است.

گایتان لاتون سخنگوی پلیس منطقه کانتون وله در جنوب غربی سوئیس گفت: عامل اصلی این انفجار نامعلوم است، اما در اثر این انفجار چندین نفر کشته و زخمی شده اند.

کد خبر 6709535

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها