سیاستمدار سوئیسی: اروپا حاضر نیست افول سلطه جهانی خود را بپذیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «گی متان» سیاستمدار سوئیسی و عضو پارلمان محلی ژنو معتقد است که تلاش اروپا برای تداوم جنگ در اوکراین ناشی از نپذیرفتن افول قدرتش در عرصه جهانی است.

وی افزود: اروپایی‌ها نتوانسته‌اند بپذیرند که قدرت نرم خود را در سطح جهانی از دست داده‌اند. اروپا در حال محو شدن از صحنه جهانی است و رفتارهای تهاجمی و تمایل به دامن زدن به درگیری‌ها، واکنشی از سر استیصال و تلاش یک بازنده برای حفظ قدرت است.

این سیاستمدار سوئیسی گفت: تا پایان قرن بیستم، روشن بود که غرب نه‌تنها از نظر نظامی، بلکه از نظر فرهنگی، اقتصادی و در حوزه قدرت نرم نیز دست بالا را دارد اما طی دو دهه گذشته و به‌ویژه در ۱۵ سال اخیر، این قدرت تا حد زیادی فروپاشیده است.

روسیه و آمریکا در حال مذاکره با اوکراین برای پایان دادن به جنگ هستند. مسکو و واشنگتن، کارشکنی اروپا را بزرگترین مانع به نتیجه رسیدن مذاکرات اعلام کرده‌اند.