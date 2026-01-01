ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی به مددجویان هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید باسره با اشاره به رویکرد حمایتی کمیته امداد در حوزه سلامت اظهار کرد: یکی از مهمترین دغدغههای مددجویان، هزینههای سنگین درمان بهویژه خدمات دندانپزشکی است؛ به همین دلیل کمیته امداد توجه ویژهای به سلامت دهان و دندان جامعه هدف دارد و این خدمات بهصورت کاملاً رایگان ارائه میشود.
وی افزود: در طرحهای درمانی اخیر، بیش از ۵۰ پزشک متخصص، ۵۰ دستیار و جمعی از عوامل اجرایی در قالب تیمهای تخصصی، به مددجویان و ساکنان محلات کمبرخوردار خدمات درمانی ارائه کردهاند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش آلام درمانی اقشار آسیبپذیر داشته است.
مدیرکل کمیته امداد هرمزگان با تأکید بر تداوم این خدمات گفت: برنامهریزی شده است تا پایان سال جاری با استفاده از ظرفیت پزشکان داوطلب خارج از استان و همچنین پزشکان متخصص استان، دامنه این خدمات درمانی گسترش یابد.
باسره با اشاره به نقش گروههای جهادی در تحقق این خدمات تصریح کرد: در سالهای اخیر، تشکیل و سازماندهی گروههای جهادی در ستاد مرکزی و استانها به یکی از ظرفیتهای مؤثر کمیته امداد تبدیل شده و در هرمزگان نیز از این توان مردمی بهخوبی استفاده میشود.
وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون ۳۷ گروه جهادی در حوزههای مختلف از جمله درمان، معیشت، مسکن و سایر نیازهای اساسی مددجویان فعالیت داشتهاند که مجموع هزینههای اجرایی این خدمات به حدود ۱۴ میلیارد تومان رسیده است.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان هرمزگان خاطرنشان کرد: با توجه به استمرار فعالیت گروههای جهادی و افزایش برنامههای حمایتی، پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال جاری افزایش یابد و خدمات گستردهتری به جامعه هدف ارائه شود.
