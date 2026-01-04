تقوی: ۲۶ مددکار تخصصی با کمیته امداد استان سمنان همکاری دارند

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در کمیته امداد استان سمنان ضمن اشاره به خدمات مددکاری این نهاد به جامعه هدف بیان کرد: ۳۰ هزار و ۶۴۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۲۶ نیروی متخصص مددکاری اجتماعی متعهد به شناسایی دقیق نیازها، پیگیری مسائل معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، اشتغال و… هستند، افزود: این افراد خدمات مددکاری به جامعه هدف کمیته امداد استان ارائه می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان درباره رسالت این مددکاران توضیح داد: هر مددکار در استان سمنان به طور متوسط مسئولیت رسیدگی به بیش از ۶۴۰ پرونده افراد تحت حمایت را بر عهده دارد.