  1. استانها
  2. سمنان
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۰۷

تقوی: ۲۶ مددکار تخصصی با کمیته امداد استان سمنان همکاری دارند

تقوی: ۲۶ مددکار تخصصی با کمیته امداد استان سمنان همکاری دارند

سمنان- معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان گفت: ۲۶ نیروی متخصص مددکاری اجتماعی متعهد، خدمات مددکاری را به جامعه هدف کمیته امداد استان ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیده فاطمه تقوی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران در کمیته امداد استان سمنان ضمن اشاره به خدمات مددکاری این نهاد به جامعه هدف بیان کرد: ۳۰ هزار و ۶۴۰ نفر تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) استان قرار دارند.

وی با بیان اینکه ۲۶ نیروی متخصص مددکاری اجتماعی متعهد به شناسایی دقیق نیازها، پیگیری مسائل معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، اشتغال و… هستند، افزود: این افراد خدمات مددکاری به جامعه هدف کمیته امداد استان ارائه می‌کنند.

معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد استان سمنان درباره رسالت این مددکاران توضیح داد: هر مددکار در استان سمنان به طور متوسط مسئولیت رسیدگی به بیش از ۶۴۰ پرونده افراد تحت حمایت را بر عهده دارد.

کد خبر 6711711

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها