به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید باقر پیشنمازی صبح چهارشنبه در همایش «ندای قرآن از دیار علویان» بر اهمیت معرفی علما و مفاخر دینی استان و ترویج آموزههای اهل بیت در جامعه تأکید کرد.
وی با تأکید بر جایگاه والای امامان شیعه و اهمیت ترویج معارف اهل بیت گفت: امروز وظیفه داریم داشتههای معنوی، علمی و دینی دیار علویان را بیش از پیش معرفی کنیم و جایگاه مفاخر دینی استان را در جامعه برجسته سازیم.
نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به مناظره مشهور امام جواد علیهالسلام با یحیی بن اکثم توضیح داد: امام جواد حتی در سن کودکی با دانش و درایت خود توانست مسائل پیچیده دینی را پاسخ دهد و نشان دهد که تعالیم اهل بیت مسیر فهم صحیح دین و تقویت عقل و اخلاق را به انسانها میآموزد.
آیتالله پیشنمازی افزود: تاریخ شیعه نشان میدهد که امامان همواره پاسخگوی پرسشهای علمی و دینی جامعه بودهاند و این موضوع افتخاری بزرگ برای پیروان اهل بیت محسوب میشود.
وی همچنین از تلاشهای دستاندرکاران نشر آثار علمی و مذهبی استان، به ویژه انتشار کتاب تفسیر تسنیم حضرت آیتالله جوادی آملی تقدیر کرد و بر استمرار معرفی مفاخر دینی و فرهنگی مازندران به نسلهای آینده تأکید کرد.
