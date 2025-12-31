حفظ سنگر تبلیغات اسلامی با خدمت خالصانه و متواضعانه

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین صالح آقابابایی پیش از ظهر چهارشنبه در آئین سنگرسپاری مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری که با حضور نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور در دفتر امام جمعه شهرکرد برگزار شد اظهار کرد: امروز سنگر و بستری که توسط مدیران قبلی در این نهاد آماده شده است که امید دارم این سنگر را بتوانیم حفظ کنیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری حفظ سنگر تبلیغات اسلامی را در گرو خدمت خالصانه و متواضعانه دانست و ادامه داد: امیدوارم در مسیری پیش برویم که مورد رضایت حضرت ولیعصر (عج) و اهل بیت (ع) قرار گیرد.
آقابابایی بیان کرد: از همسنگران در تبلیغات اسلامی میخواهم که فضای این مجموعه را در خدمت آحاد جامعه، طلاب و تمامی نهادهای مردمی در استان اعم از بانوان، نوجوانان و … قرار دهند تا بتوانیم در میدان در خدمت مردم باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری در پایان از حسن اعتماد ریاست سازمان تبلیغات اسلامی قدردانی کرد.
یادآور میشود، با حکم ریاست سازمان تبلیغات اسلامی کشور، حجتالاسلام آقای صالح آقابابایی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری منصوب شد.
در بخشی از حکم حجتالاسلام والمسلمین محمد قمی خطاب به حجتالاسلام آقابابایی آمده است:
اکنون در فصل نوین حرکت تحولخواهانه پیش روی سازمان تبلیغات اسلامی و همقدم با گام دوم انقلاب شکوهمندمان به سوی تمدن نوین اسلامی همچنین با توجه به اهمیت شرایط فرهنگی کشور و بالتبع این استان، جنابعالی را به واسطه سابقه ارزشمند اجرایی، تبلیغی و انقلابیتان به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی استان چهارمحال و بختیاری منصوب میکنم.
همچنین بر خود لازم میدانم تا از زحمات مستمر برادر ارجمند و خدوم جناب حجتالاسلام والمسلمین آقای کاظمی شیخشبانی که برای اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی تلاش و کوشش کردهاند، تشکر و از درگاه خداوند منان برای شما و ایشان، توفیق الهی و بهرهمندی از ادعیه زاکیه حضرت بقیةالله الاعظم (عج) را طلب نمایم.
