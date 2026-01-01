به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با برگزاری آئین اختتامیه نهمین جشنواره تئاتر منطقهای افراد دارای معلولیت «زاگرس»، نمایشگاه توانخواهان با هدف معرفی توانمندیها، دستاوردها و ظرفیتهای افراد دارای معلولیت برپا میشود.
آئین اختتامیه این جشنواره فردا، جمعه ۱۲ دیماه سال جاری، ساعت ۹ صبح در مجتمع فجر سنندج برگزار خواهد شد و نمایشگاه توانخواهان نیز همزمان با این مراسم پذیرای بازدیدکنندگان است.
این نمایشگاه با مشارکت نهادها، مراکز حمایتی و تشکلهای فعال در حوزه افراد دارای معلولیت برگزار شده و مجموعهای از تولیدات، خدمات و فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی توانخواهان را در معرض دید علاقهمندان قرار میدهد.
در نمایشگاه توانخواهان، غرفههایی با عناوین رعد، باران، فریا، سایدا، ژیکان، نیکان زاگرس، طرح سلام (وابسته به رعد)، بهزیستی مریوان، بهزیستی سنندج، معاونت امور اجتماعی سنندج، و مرکز ثمر حضور دارند.
برگزاری این نمایشگاه در کنار اختتامیه جشنواره تئاتر منطقهای زاگرس، فرصتی برای تعامل هنرمندان، فعالان اجتماعی و عموم مردم با توانخواهان و آشنایی نزدیکتر با ظرفیتها و توانمندیهای این قشر از جامعه فراهم کرده است.
