به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین روز از نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت زاگرس، ۶ گروه نمایشی آثار خود را در تالار فروردین، پلاتو هنرستان هنرهای زیبای سنندج و بخش تئاتر خیابانی به اجرا گذاشتند.

برنامه‌های روز دوم جشنواره با اجرای نمایش «آخرین شکار، آخرین آرزو» به کارگردانی سید مهرداد کاووسی حسینی از همدان در تالار فروردین آغاز شد. پس از آن، نمایش «هملت به روایت کوچه و بازار» به کارگردانی عبدالله عظیم‌پور از ایلام در پلاتو هنرستان هنرهای زیبا روی صحنه رفت.

در روز نخست این رویداد هنری نیز نمایش‌های «لافکادیو» به کارگردانی رامین دزفولی‌زاده از کرمانشاه، «لمس تنهایی» به کارگردانی امیرحسین فاطمی از همدان و «زنی برای سوختن» به کارگردانی طیبه کاظمی از کرمانشاه در تالار فروردین و پلاتو هنرستان هنرهای زیبای سنندج اجرا شده بود.

همچنین همزمان با روز اول جشنواره، کارگاه آموزشی «روایت بدن، اتوبیوگرافی و داستان‌گویی در تئاتر معلولان» با تدریس شهرام کرمی در سالن کنفرانس هتل جهانگردی سنندج برگزار شد.

نهمین جشنواره منطقه‌ای تئاتر افراد دارای معلولیت زاگرس با حضور گروه‌هایی از استان‌های مختلف منطقه، تا پایان هفته جاری در سنندج ادامه دارد.

اختتامیه این جشنواره که با حضور شرکت کنندگانی از استان‌های ایلام، همدان، کرمانشاه، لرستان در سنندج برگزار شده، ۱۲ دی‌ماه در مجتمع فرهنگی هنری سنندج برگزار می‌شود.