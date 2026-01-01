به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، جلسه هفتگی مدیریت بار شبکه توزیع برق کشور با حضور برخط مدیران عامل شرکتهای توزیع برگزار شد. در این نشست، آخرین وضعیت مدیریت مصرف و مدیریت بار در شرایط محدودیت سوخت نیروگاهها و همچنین روند پیشرفت کلانپروژه هوشمندسازی و توسعه کنترلپذیری مورد بررسی قرار گرفت
محسن ذبیحی، معاون هماهنگی توزیع توانیر در ابتدای جلسه با قدردانی از تلاش شرکتهای توزیع در هفتههای اخیر، بهویژه در استانهای درگیر بارندگیهای شدید، سیلاب، طوفان و بارش برف گفت: واکنش سریع و اقدامات میدانی شرکتها نقش مهمی در حفظ پایداری شبکه و تأمین برق مشترکان داشته است و لازم است آمادگی عملیاتی در روزهای پیشرو نیز با قوت ادامه یابد.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به افزایش مصرف گاز به دلیل برودت هوا و محدودیتهای تأمین سوخت نیروگاهها تصریح کرد: اگرچه ظرفیت تولید برق کشور کفایت دارد، اما محدودیت در تأمین سوخت کامل نیروگاهها ایجاب میکند برنامههای مدیریت بار و مدیریت مصرف با دقت و جدیت اجرا شود.
ذبیحی با تأکید بر اهمیت کنترل بدمصرفیها افزود: اجرای برنامههای مدیریت مصرف، بهویژه در کلانشهرها باید با تمرکز بیشتری دنبال شود؛ چرا که علاوه بر اثرگذاری بر مصرف، از منظر اجتماعی و برداشت عمومی نیز اهمیت بالایی دارد.
وی با اشاره به تکالیف ابلاغی در حوزه روشنایی معابر گفت: روشناییهای بینراهی و معابر باید بر اساس ضرورتهای ایمنی و نقاط پرخطر مدیریت شود و روشناییهای غیرضروری، بهویژه در مسیرهای پرتردد اطراف کلانشهرها، نیازمند اصلاح و کنترل دقیق است.
آمادهباش کامل، هماهنگی شرکتهای معین و ثبت دقیق اطلاعات خاموشیها
رضا کفیلی، مدیرکل دفتر مهندسی و راهبری شبکه توزیع توانیر نیز با تشریح وضعیت بارشها در برخی استانها، بر ضرورت آمادهباش اکیپها، تجهیز کامل تیمهای عملیاتی، در دسترس بودن کالاهای ضروری و آمادگی شرکتهای معین تأکید کرد.
وی همچنین با اشاره به اهمیت مدیریت اطلاعات در شرایط بحران افزود: ارسال بهموقع آمار و اطلاعات خاموشیها و بهروزرسانی دادهها از مسیر سامانههای موجود باید بهصورت منظم انجام شود و در صورت اختلال، از مسیرهای موازی برای ثبت و انتقال اطلاعات استفاده شود. کفیلی همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی تلفنی در رخدادهای اضطراری و اعلام جمعبندی خسارتها پس از بازگشت به شرایط عادی تأکید کرد.
استفاده حداکثری از ظرفیتها برای جهش هوشمندسازی
در ادامه جلسه، حامد احمدی، مدیرکل دفتر فنی، مهندسی و هوشمندسازی شبکه توزیع توانیر با اشاره به روند قراردادها و اقدامات اجرایی، بر ضرورت تسریع فرآیندها و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
احمدی گفت: شرکتها باید برنامهریزی خود را بهگونهای تنظیم کنند که از ظرفیتهای موجود انبارها و تجهیزات در دسترس حداکثر استفاده انجام شود و اجرای پروژهها معطل یک مدل یا روش خاص نماند.
وی همچنین بر هماهنگی شرکتها برای جلوگیری از دوبارهکاری و مدیریت صحیح منابع ملی تأکید کرد.
در این جلسه تأکید شد توسعه هوشمندسازی و کنترلپذیری، ابزار کلیدی برای مدیریت شرایط ناترازی و عبور کمتنش از اوج بار است و هرچه ضریب برخورداری شبکه از تجهیزات هوشمند و امکان کنترل مصرف افزایش یابد، مدیریت بار با روشهای هدفمند و دقیقتر امکانپذیر خواهد شد.
