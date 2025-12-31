به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، در ادامه روند توسعه و بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی در کشور، اتصال به شبکه برق سراسری چهار نیروگاه خورشیدی در استان‌های اصفهان، سمنان، یزد و مرکزی با مجموع ظرفیت قراردادی ۵۰.۵ مگاوات در ماه آذر، انجام و فرآیند اتصال آن‌ها به شبکه برق کشور با حضور نمایندگان ساتبا، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق انجام شده است.

پلمب کنتور نیروگاه خورشیدی ۲.۵ مگاواتی واقع در شهرستان نطنز استان اصفهان و فرآیند اتصال این نیروگاه به شبکه برق کشور با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شد. ان نیروگاه خورشیدی با موضوع احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلوی سبز بورس انرژی است که با ظرفیت قراردادی ۲.۵ مگاوات و ظرفیت منصوبه ۲.۵۲۹۶ مگاوات به شبکه برق متصل شده است.

فرآیند اتصال به شبکه و پلمب کنتور این نیروگاه با حضور نمایندگان ساتبا، سرمایه‌گذار، شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان و شرکت برق منطقه‌ای اصفهان به نمایندگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شده است.

‌بهره‌برداری نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی در دامغان استان سمنان

پلمب کنتور نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی بخش خصوصی در شهرستان دامغان استان سمنان انجام و این نیروگاه به شبکه برق سراسری متصل شد؛ این نیروگاه دارای قرارداد با موضوع خرید تضمینی برق نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک بر اساس ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر است؛ این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت قراردادی ۴۰ مگاوات و ظرفیت منصوبه ۴۱.۲۵۹۱۴ مگاوات به شبکه متصل شده است؛ اتصال به شبکه این نیروگاه با حضور نمایندگان ساتبا، سرمایه‌گذار و شرکت برق منطقه‌ای سمنان به نمایندگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شده است.

افتتاح نیروگاه خورشیدی یک مگاواتی در یزد

پلمب کنتور نیروگاه خورشیدی ۱ مگاواتی بخش خصوصی یزد و اتصال این نیروگاه به شبکه برق کشور انجام شده است؛ این نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی برق بوده و در شهرستان یزد استان یزد احداث شده است؛ ظرفیت قراردادی این نیروگاه ۱ مگاوات و ظرفیت منصوبه آن ۱.۰۹۱۲ مگاوات اعلام شده است؛ فرآیند اتصال به شبکه با حضور نمایندگان ساتبا، سرمایه‌گذار، شرکت توزیع نیروی برق استان یزد و شرکت برق منطقه‌ای یزد به نمایندگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شده است.

اتصال به شبکه نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی «متانول کاوه» در ساوه

پلمب کنتور نیروگاه خورشیدی ۷ مگاواتی بخش خصوصی واقع در شهرستان ساوه استان مرکزی، انجام و این نیروگاه به شبکه برق سراسری متصل شد؛ این نیروگاه دارای قرارداد با موضوع احداث نیروگاه تجدیدپذیر بر مبنای تابلوی سبز بورس انرژی است؛ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت قراردادی ۷ مگاوات و ظرفیت منصوبه ۱۰ مگاوات به شبکه برق متصل شده است؛ اتصال به شبکه این نیروگاه با حضور نمایندگان ساتبا، سرمایه‌گذار، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی و شرکت برق منطقه‌ای باختر به نمایندگی شرکت مدیریت شبکه برق ایران انجام شده است.