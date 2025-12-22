  1. اقتصاد
۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۱

رشد منفی مصرف انرژی در پاییز

مدیرعامل شرکت توانیر از ثبت نیم‌درصدی رشد منفی مصرف انرژی در سه‌ماهه پاییز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به روند معمول رشد مصرف برق در کشور گفت: در سال‌های گذشته به‌طور متوسط ۴ تا ۵ درصد رشد مصرف داشتیم که بخشی از آن ناشی از افزوده شدن سالانه حدود یک میلیون مشترک جدید و همچنین تقاضای جدید صنایع و مشترکان عمده است.

وی افزود: در بخش صنعت نیز سالانه ۴ تا ۵ هزار مگاوات تقاضای جدید ثبت می‌شود که معمولاً ۵۰ تا ۶۰ درصد آن به مرحله بهره‌برداری می‌رسد؛ به‌عبارت دیگر حدود ۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات بار جدید صنعتی به شبکه اضافه می‌شود. با این حال، مجموعه اقداماتی که در ماه‌های گذشته اجرا شده، توانسته است روند رشد مصرف را کنترل و حتی در پاییز به رشد منفی نیم درصد برساند.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر تداوم این مسیر تصریح کرد: برنامه‌های مدیریت مصرف برای فصل زمستان ادامه دارد و هدف‌گذاری اصلی صنعت برق، مهار رشد مصرف در تابستان پیشِ‌رو از طریق ترکیب هوشمندانه اقدامات نظارتی، بهینه‌سازی مصرف و همراهی مشترکان است.

رجبی مشهدی خاطرنشان کرد: استمرار مقابله با مصارف غیرمجاز، ارتقای بهره‌وری انرژی و مدیریت تقاضا، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری شبکه و عبور مطمئن از دوره‌های اوج مصرف خواهد داشت.

