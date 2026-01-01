  1. استانها
  2. قزوین
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۴۵

مصرف گاز استان قزوین از ۱۵ میلیون مترمکعب عبور کرد

مصرف گاز استان قزوین از ۱۵ میلیون مترمکعب عبور کرد

قزوین- مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین از افزایش ۵ درصدی مصرف گاز در دهم دی‌ماه نسبت به روز قبل خبر داد و گفت: مصرف گاز استان در این روز از مرز ۱۵ میلیون مترمکعب عبور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دانائی با اشاره به کاهش محسوس دمای هوا در استان قزوین اظهار کرد: در شبانه‌روز گذشته مصرف گاز استان با افزایشی حدود ۷۰۰ هزار مترمکعب به ۱۵ میلیون و ۱۲۳ هزار مترمکعب رسید.

وی افزود: این میزان مصرف نسبت به روز پیش از آن ۵ درصد و در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته که نشان‌دهنده تأثیر مستقیم کاهش دما بر روند مصرف گاز در استان است.

مدیرعامل شرکت گاز استان قزوین مجموع مصرف گاز استان در ۱۰ روز نخست دی‌ماه سال جاری را ۱۴۳ میلیون و ۹۷۰ هزار مترمکعب اعلام کرد و گفت: همچنین میزان مصرف گاز استان در سه‌ماهه مهر، آبان و آذر امسال به یک میلیارد و ۱۷۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

دانائی در پایان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف، از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و صرفه‌جویی، شرکت گاز را در تأمین پایدار انرژی در روزهای سرد پیش‌رو همراهی کنند.

کد خبر 6709647

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها