مرادی: بیش از یکصد هزار خودرو طی ۳۶ ساعت وارد گیلان شده اند

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد از ساعت صفر بامداد چهارشنبه تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه گفت: در این بازه زمانی، یکصد و چهار هزار و ۷۳۳ خودرو وارد استان گیلان شده‌اند که نسبت به مدت مشابه، ۳۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در همین مدت، ۶۶ هزار و ۹۱۱ خودرو از استان خارج شده‌اند که این میزان نیز چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به تردد آزادراهی بیان کرد: طی این مدت، ۵۷ هزار و ۲۴۱ خودرو از طریق آزادراه‌ها وارد استان و ۲۱ هزار و ۴۳۳ خودرو نیز از این مسیرها خارج شده‌اند.

مرادی با تأکید بر مدیریت سفر و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد، نکات ایمنی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.