۱۱ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۰۸

مرادی: بیش از یکصد هزار خودرو طی ۳۶ ساعت وارد گیلان شده اند

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از ورود بیش از یک‌صد هزار خودرو به استان طی ۳۶ ساعت گذشته و افزایش ۳۹ درصدی تردد ورودی خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد از ساعت صفر بامداد چهارشنبه تا ساعت ۱۳ روز پنجشنبه گفت: در این بازه زمانی، یکصد و چهار هزار و ۷۳۳ خودرو وارد استان گیلان شده‌اند که نسبت به مدت مشابه، ۳۹ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: در همین مدت، ۶۶ هزار و ۹۱۱ خودرو از استان خارج شده‌اند که این میزان نیز چهار درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان با اشاره به تردد آزادراهی بیان کرد: طی این مدت، ۵۷ هزار و ۲۴۱ خودرو از طریق آزادراه‌ها وارد استان و ۲۱ هزار و ۴۳۳ خودرو نیز از این مسیرها خارج شده‌اند.

مرادی با تأکید بر مدیریت سفر و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی از رانندگان خواست با توجه به افزایش حجم تردد، نکات ایمنی را بیش از پیش مدنظر قرار دهند.

