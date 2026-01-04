  1. استانها
۱۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۹

مرادی: بیش از ۲۳۹ هزار خودرو طی ۹۶ ساعت گذشته وارد گیلان شد

رشت- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان از ثبت بیش از ۲۳۹ هزار ورودی خودرو به استان در بازه زمانی چهارشنبه تا شنبه طی ۹۶ ساعت خبر داد.

فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار تردد جاده‌ای استان طی ۹۶ ساعت گذشته اظهار کرد: از ساعت ۰۰ بامداد چهارشنبه تا ساعت ۲۴ شنبه، تعداد ۲۳۹ هزار و ۹۱۳ خودرو وارد استان شده است.

وی افزود: در همین بازه زمانی، ۲۳۲ هزار و ۸۵۶ خودرو از محورهای مواصلاتی گیلان خارج شده‌اند.

مرادی همچنین با بیان اینکه تردد آزادراهی سهم قابل توجهی از این آمار را به خود اختصاص داده است، گفت: در این مدت ۱۱۳ هزار و ۸۶۵ خودرو از طریق آزادراه‌ها وارد استان و ۹۱ هزار و ۱۸۶ خودرو نیز از همین مسیرها از استان خارج شده‌اند.

