‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیکولاس مادورو در گفت‌وگویی با «ایگناسیو رامونیه» روزنامه‌نگار اسپانیایی که از طریق کانال تلگرامش منتشر شد، گفت: «اگر آمریکا به نفت ونزوئلا نیاز دارد، ونزوئلا آماده پذیرش سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی است، همانند آنچه با شورون وجود دارد؛ هر زمان، هر مکان و به هر شکلی که بخواهند.»

وی افزود: «آمریکا باید بداند که اگر خواهان توافق‌های توسعه اقتصادی جامع باشد، می‌تواند چنین توافق‌هایی را نیز منعقد کند.»

شرکت «شورون» آمریکا مجوزی از دولت آمریکا رأی استخراج و صادرات نفت در ونزوئلا دارد و یکی از معدود شرکت‌های بین‌المللی است که علی‌رغم تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بخش نفت ونزوئلا، فعالیت عملیاتی خود را در این کشور حفظ کرده است.

پیش‌تر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از «تخریب یک تأسیسات اصلی» در ونزوئلا توسط ارتش آمریکا خبر داده بود.

شبکه CNN به نقل از برخی منابع گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) حمله‌ای هوایی با پهپاد علیه یک تأسیسات بندری در سواحل ونزوئلا انجام داده است.

آمریکا حضور نظامی خود در منطقه کارائیب را با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه می‌کند. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، نیروهای مسلح آمریکا بارها به نابودی قایق‌هایی اقدام کردند که ادعا می‌شد حامل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا بوده‌اند.

در اواخر سپتامبر، شبکه NBC گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا بوده است.

در سوم نوامبر، دونالد ترامپ ابراز اطمینان کرد که روزهای ریاست نیکولاس مادورو بر ونزوئلا رو به پایان است، اما توضیح داد که ایالات متحده قصد ندارد جنگی را علیه ونزوئلا آغاز کند.

کاراکاس این اقدامات را تحریک‌آمیز و با هدف بی‌ثبات‌سازی منطقه دانست و آن را نقض توافق‌های بین‌المللی مربوط به خلع سلاح هسته‌ای در حوزه کارائیب توصیف کرد.

در هفدهم دسامبر، ترامپ دولت ونزوئلا را «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کرد و محاصره کامل تمامی نفتکش‌های مشمول تحریم را که به مقصد یا از مبدأ جمهوری بولیواری ونزوئلا حرکت می‌کردند، اعلام نمود.

وی همچنین ونزوئلا را به «شوک بی‌سابقه» تهدید کرد و خواستار بازپس‌گیری نفت، زمین‌ها و سایر دارایی‌های «سرقت‌شده» از آمریکا شد..

واشنگتن از سال ۲۰۱۷ تحریم‌هایی گسترده علیه بخش نفتی ونزوئلا اعمال کرده و صادرات نفت این کشور را به شدت محدود کرده است. این تحریم‌ها به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تشدید شد و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در ونزوئلا متوقف کردند.