اعلام آمادگی ونزوئلا برای پذیرش سرمایه‌گذاری‌های نفتی آمریکا

رئیس‌جمهور ونزوئلا از آمادگی کشورش برای پذیرش سرمایه‌گذاری آمریکا در بخش نفت این کشور مشابه سرمایه‌گذاری شرکت آمریکایی «شورون» خبر داد.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، نیکولاس مادورو در گفت‌وگویی با «ایگناسیو رامونیه» روزنامه‌نگار اسپانیایی که از طریق کانال تلگرامش منتشر شد، گفت: «اگر آمریکا به نفت ونزوئلا نیاز دارد، ونزوئلا آماده پذیرش سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی است، همانند آنچه با شورون وجود دارد؛ هر زمان، هر مکان و به هر شکلی که بخواهند.»
وی افزود: «آمریکا باید بداند که اگر خواهان توافق‌های توسعه اقتصادی جامع باشد، می‌تواند چنین توافق‌هایی را نیز منعقد کند.»

شرکت «شورون» آمریکا مجوزی از دولت آمریکا رأی استخراج و صادرات نفت در ونزوئلا دارد و یکی از معدود شرکت‌های بین‌المللی است که علی‌رغم تحریم‌های گسترده آمریکا علیه بخش نفت ونزوئلا، فعالیت عملیاتی خود را در این کشور حفظ کرده است.

پیش‌تر، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از «تخریب یک تأسیسات اصلی» در ونزوئلا توسط ارتش آمریکا خبر داده بود.

شبکه CNN به نقل از برخی منابع گزارش داد که سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) حمله‌ای هوایی با پهپاد علیه یک تأسیسات بندری در سواحل ونزوئلا انجام داده است.

آمریکا حضور نظامی خود در منطقه کارائیب را با هدف مبارزه با قاچاق مواد مخدر توجیه می‌کند. در ماه‌های سپتامبر و اکتبر، نیروهای مسلح آمریکا بارها به نابودی قایق‌هایی اقدام کردند که ادعا می‌شد حامل مواد مخدر در نزدیکی سواحل ونزوئلا بوده‌اند.

در اواخر سپتامبر، شبکه NBC گزارش داد که ارتش آمریکا در حال بررسی گزینه‌هایی برای هدف قرار دادن قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا بوده است.

در سوم نوامبر، دونالد ترامپ ابراز اطمینان کرد که روزهای ریاست نیکولاس مادورو بر ونزوئلا رو به پایان است، اما توضیح داد که ایالات متحده قصد ندارد جنگی را علیه ونزوئلا آغاز کند.

کاراکاس این اقدامات را تحریک‌آمیز و با هدف بی‌ثبات‌سازی منطقه دانست و آن را نقض توافق‌های بین‌المللی مربوط به خلع سلاح هسته‌ای در حوزه کارائیب توصیف کرد.

در هفدهم دسامبر، ترامپ دولت ونزوئلا را «سازمان تروریستی خارجی» معرفی کرد و محاصره کامل تمامی نفتکش‌های مشمول تحریم را که به مقصد یا از مبدأ جمهوری بولیواری ونزوئلا حرکت می‌کردند، اعلام نمود.

وی همچنین ونزوئلا را به «شوک بی‌سابقه» تهدید کرد و خواستار بازپس‌گیری نفت، زمین‌ها و سایر دارایی‌های «سرقت‌شده» از آمریکا شد..

واشنگتن از سال ۲۰۱۷ تحریم‌هایی گسترده علیه بخش نفتی ونزوئلا اعمال کرده و صادرات نفت این کشور را به شدت محدود کرده است. این تحریم‌ها به‌ویژه در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تشدید شد و بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی فعالیت خود را در ونزوئلا متوقف کردند.

    • کورش IR ۱۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      27 3
      پاسخ
      یعنی ، حالا که اوضاع اینجور شده بیا با هم بدزدیم ! بدبخت مردم ونزوئلا
    • IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      5 4
      پاسخ
      ترامپ سرمایه گذاری نمیخواهد ترامپ میگوید نفت مال امریکاست
    • IR ۱۲:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      10 0
      پاسخ
      ممکنه اگرباامریکا کنار نیاد بزنه نابودش کند
    • IR ۱۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 15
      پاسخ
      ببین وضع امریکا چقدر خوبه که با وجود ان که خودش بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز هست به سرقت نفت ونزوئلا محتاج شده. قبلش هم که سرقت اندک مثقال نفت سوریه.
    • IR ۱۲:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 19
      پاسخ
      درود بر یمن. فقط آنها بلدند پاسخ آمریکا را بدهند. خوب هم بلدند. کاری کنند تا ناوگانش فرار را بر قرار ترجیح داده و اگر کلاهشان هم آنطرف ها بیفتند دیگر برنگردند.
      • IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        3 0
        سرچ کن ببین فقط کشتیهای آمریکا با ایمنی کامل عبور میکنند چین روسیه وما وبقیه باید احتیاط کنند
      • IR ۱۳:۲۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        1 2
        برو تو خبرهای نظامی ببین هنوز ناوهای امریکا تو دریای سرخ سرخ حضور دارن
    • داریوش IR ۱۲:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 7
      پاسخ
      لابد طرف فردا هم مدعی نفت و گاز ایران میشه که میخواهم نفت و منابع سرقت شده مان را از ایران پس بگیرم!
    • بویراحمد IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      7 0
      پاسخ
      این یعنی باج دادن برا حفظ خود در قدرت الان مادرو حاضره برا صندلیش ناموسشو هم بده
    • کورش پادشاه ایران زمین IR ۱۲:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      2 1
      پاسخ
      زود قضاوت نکن سیاست میگه این باعث کم شدن فشار و قانون بین‌المللی حاکم میشه عرف قراردادها هم مثل تمام قراردادهای نفتی در جهان هست و هیچ مشگلی که نداره باعث بالا رفتن ارزش پول ونزوئلا میشه .
      • IR ۱۳:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
        0 2
        چند سالته عزیز؟خدا براه درست هدایتت کنه .البته وقتی بزرگ شدی
    • محمد IR ۱۳:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      3 7
      پاسخ
      این یعنی غلط کردم هر طور هر جور هر چی شما بگی من حاضرم اما مسئله اینجاست ترامپ اصلا با خود تو حال نمی کنه برات یه جایگزین دست به سینه داره که جایزه صلح نوبل هم بهش داده ترامپ مثل عربستان گاو شیرده میخواد که بطور کامل در اختیار

