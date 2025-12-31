به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، آمریکا روز چهارشنبه تحریم‌هایی را علیه چهار شرکت فعال در بخش نفت ونزوئلا و همچنین نفتکش‌های مرتبط با آنها اعمال کرد؛ اقدامی که در راستای افزایش فشار دولت دونالد ترامپ بر نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، این تحریم‌ها تازه‌ترین اقدام در کارزار فشار ترامپ علیه مادورو است که شامل افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه کارائیب و اجرای بیش از دو دهه حمله به شناورهایی است که به ادعای واشنگتن در قاچاق مواد مخدر در اقیانوس آرام و دریای کارائیب نقش داشته‌اند.

وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحریم‌ها علیه معامله‌گران نفتی اعمال شده که به ادعای این وزارتخانه در دور زدن تحریم‌ها برای دولت مادورو نقش داشته‌اند. در میان اهداف تحریم، چهار نفتکش نیز دیده می‌شود که برخی از آنها بنا بر ادعای وزارت خزانه‌داری، بخشی از آنچه «ناوگان سایه» خوانده می‌شود، هستند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، «ناوگان سایه» به کشتی‌هایی اطلاق می‌شود که نفت تحریمی را حمل می‌کنند؛ این کشتی‌ها معمولاً قدیمی هستند، مالکیت نامشخصی دارند و بدون پوشش بیمه‌ای معتبر مطابق با استانداردهای بین‌المللی فعالیت می‌کنند.

در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمده است: اقدام امروز بار دیگر نشان می‌دهد افرادی که در تجارت نفت ونزوئلا دخیل هستند، همچنان با خطرات جدی تحریم‌ها روبه‌رو هستند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در این بیانیه به نقل از ترامپ مدعی شد: «رئیس‌جمهور ترامپ به‌روشنی اعلام کرده است که اجازه نخواهیم داد رژیم نامشروع مادورو از صادرات نفت سود ببرد، در حالی که آمریکا را با مواد مخدر مرگبار اشباع می‌کند.»