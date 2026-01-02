هشدار شدید اللحن وزارت دفاع چین به هرگونه دخالت خارجی در تنگه تایوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت دفاع چین روز جمعه اعلام کرد که رزمایشهای نظامی اخیر در اطراف تایوان، عزم راسخ چین برای مبارزه با «گرایشهای جداییطلبانه»، تقویت اتحاد مجدد و مقابله با دخالت خارجی را نشان میدهد.
در بیانیه وزارت دفاع چین ضمن حمایت قوی از برگزاری این رزمایش و ضروری توصیف کردن آن، بیان کرد: نمی توان چین را به خاطر عملیات مبارزه با جدایی طلبی و مقابله با دخالت خارجی نکوهش کرد.
وزارت دفاع چین از کشورها و نهادهای مربوطه خواست تا به اصل چین واحد پایبند باشند، از حمایت از استقلال تایوان و مشکل آفرینی در موضوعات مربوط به تنگه تایوان دست بردارند.
در بیانیه وزارت دفاع چین تاکید شده است: به هیچ طرفی و هیچ قدرتی اجازه دخالت در امور داخلی مان و بی ثباتی و هرج و مرج در تنگه تایوان را نمی دهیم. ارتش ما آماده مقابله با هر گونه اقدام تحریک آمیز با هدف استقلال تایوان از چین است. بزرگترین تهدید صلح و ثبات تنگه تایوان حمایت خارجی از تحرکات جدایی طلبانه تایوان است.
گفتنی است که چین روز سهشنبه دومین روز از بزرگترین رزمایش نظامی تاریخ خود در اطراف تایوان را با انجام تمرینهای گسترده با مهمات واقعی انجام داد.
ژاپن پس از آنکه چین رزمایش نظامی گستردهای طی روزهای دوشنبه و سهشنبه اطراف تایوان انجام داد، اعلام کرد که نگرانیها در این باره را به پکن منتقل کرده است.
چین استقلال تایوان را به رسمیت نمیشناسد و خواهان وحدت آن ذیل اصل «چین واحد» است.
پکن که تایوان را بخشی از قلمرو خود میداند وعده داده است که برای به دست گرفتن کنترل این جزیره در صورت نیاز به زور متوسل خواهد شد.
