۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

لاوروف: تایوان را بخش جدایی‌ناپذیر چین می‎دانیم

وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: مسکو (جزیره) تایوان را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر چین به رسمیت می‌شناسد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز دوشنبه در سخنانی اعلام کرد: روسیه (جزیره) تایوان را به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر چین به رسمیت می‌شناسد.

وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: مسکو با هرگونه استقلال این جزیره مخالف است. بر این باوریم که مسئله تایوان یک موضوع مرتبط با چین است و پکن حق دارد از حاکمیت و تمامیت ارضی خود دفاع کند.

این در حالیست که «لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد رزمایش‌هایی که ارتش آزادی‌بخش خلق چین در سواحل تایوان انجام داده است، اقدامی ضروری برای حفاظت از حاکمیت کشور و پاسخی مستقیم به دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی این کشور به شمار می‌رود. این اقدامات، گام‌هایی ضروری برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و همچنین پاسخی قاطع به اقدامات نیروهای خارجی است که تلاش می‌کنند با تسلیح تایوان، چین را مهار کنند و اوضاع در تنگه تایوان را به سمت جنگ سوق دهند. اقدامات تایپه، تایوان را به بشکه باروت تبدیل خواهد کرد.

ارتش چین امروز دوشنبه یگان‌هایی از نیروی زمینی، دریایی، هوایی و توپخانه را برای برگزاری رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» در اطراف تایوان مستقر کرد.

فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: این رزمایش شامل تیراندازی با مهمات جنگی در روز سه‌شنبه خواهد بود. در این بیانیه، تصویری گرافیکی منتشر شده که ۵ منطقه در اطراف جزیره تایوان را مشخص می‌کند؛ مناطقی که از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت با محدودیت‌های دریایی و هوایی مواجه خواهند بود.

کد خبر 6706368

