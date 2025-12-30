چین محاصره تایوان را تمرین کرد؛ لغو پروازها در تایپه

به گزارش خبرگزاری مهر، الجزیره در گزارشی نوشت: ارتش چین در رزمایش نظامی در حال برگزاری، چندین موشک به سمت تایوان شلیک کرد.

براساس این گزارش، روز دوم رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» چین شامل ۱۰ ساعت تمرین شلیک واقعی و شبیه‌سازی محاصره بنادر اصلی تایوان خواهد بود.

رزمایش قرار است بین ساعت ۸ صبح تا ۶ بعد از ظهر به وقت محلی (۰۰:۰۰ تا ۱۰:۰۰ گرینویچ) در پنج منطقه دریایی و هوایی اطراف تایوان برگزار شود و شامل گشت‌های هوایی و دریایی، حملات دقیق شبیه‌سازی‌شده و مانورهای ضدزیردریایی باشد.

وزارت دفاع حاکمان تایوان مدعی شد که بخشی از رزمایش چین در آب‌هایی انجام خواهد شد که تایپه، آنها را حریم سرزمینی خود می‌داند.

اداره هوانوردی تایوان اعلام کرد: بیش از ۸۰ پرواز داخلی تایوان در روز سه‌شنبه لغو شد. بیش از ۳۰۰ پرواز بین‌المللی نیز ممکن است به دلیل تغییر مسیر ترافیک هوایی، با تأخیر مواجه شوند.

این تمرین‌ها با نام رمز «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» از اوایل روز دوشنبه آغاز شد و چند روز پس از آن انجام شد که آمریکا، بزرگ‌ترین بسته تسلیحاتی خود به تایوان به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار را اعلام کرد.

ارتش چین روز دوشنبه یگان‌هایی از نیروی زمینی، دریایی، هوایی و توپخانه را برای برگزاری رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» در اطراف تایوان مستقر کرد.

روز دوشنبه، فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: این رزمایش شامل تیراندازی با مهمات جنگی در روز سه‌شنبه خواهد بود. در این بیانیه، تصویری گرافیکی منتشر شده که پنج منطقه در اطراف جزیره تایوان را مشخص می‌کند؛ مناطقی که از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت با محدودیت‌های دریایی و هوایی مواجه خواهند بود.

این رزمایش، ششمین دور از رزمایش‌های نظامی چین از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود. این رزمایش‌ها، ۱۱ روز پس از آن آغاز شد که آمریکا از فروش تسلیحاتی به ارزش ۱۱.۱ میلیارد دلار به جدایی طلبان تایوان خبر داد.

ارتش چین اعلام کرد جنگنده‌ها، بمب‌افکن‌ها، پهپادها و موشک‌های دوربرد را به‌کار گرفته و تمرین حمله به اهداف متحرک زمینی را در قالب شبیه‌سازی یک تهاجم هماهنگ از چند جهت به جزیره انجام خواهد داد.

سخنگوی فرماندهی منطقه شرقی چین، گفت: این رزمایش‌ها هشداری جدی به نیروهای جدایی طلب تایوان و نیروهای مداخله‌گر خارجی است.

اگرچه ارتش چین سال گذشته نیز در جریان رزمایش‌ها، تمرین محاصره بنادر تایوان را انجام داده بود، اما این نخستین بار است که به‌طور علنی اعلام می‌کند رزمایش‌های اطراف تایوان با هدف جلوگیری از مداخله نظامی خارجی انجام می‌شود.