به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ساوث چاینا مورنینگ پست»، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در پاسخ به سوالی درباره احتمال اقدام نظامی چین برای کنترل جزیره خودمختار تایوان گفت: من رابطه بسیار خوبی با شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دارم و او هیچ چیزی درباره این موضوع به من نگفته است. فکر نمیکنم چین بخواهد چنین کاری انجام دهد.
وی، رزمایش چین در اطراف تایوان را نگران کننده ندانست و افزود: موضوعی برای نگرانی وجود ندارد. چین ۲۰ تا ۲۵ سال است که این رزمایش را برگزار میکند.
«لین جیان» سخنگوی وزارت امور خارجه چین، روز دوشنبه اعلام کرد رزمایشهایی که ارتش آزادیبخش خلق چین در سواحل تایوان انجام داده است، اقدامی ضروری برای حفاظت از حاکمیت کشور و پاسخی مستقیم به دخالت نیروهای خارجی در امور داخلی این کشور به شمار میرود.
وی گفت: این اقدامات، گامهایی ضروری برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور و همچنین پاسخی قاطع به اقدامات نیروهای خارجی است که تلاش میکنند با تسلیح تایوان، چین را مهار کنند و اوضاع در تنگه تایوان را به سمت جنگ سوق دهند.
سخنگوی وزارت خارجه چین، روابط جداییطلبان تایوان با آمریکا را مشکل ساز دانست و افزود: اقدامات تایپه، تایوان را به بشکه باروت تبدیل خواهد کرد.
ارتش چین روز دوشنبه یگانهایی از نیروی زمینی، دریایی، هوایی و توپخانه را برای برگزاری رزمایش «مأموریت عدالت ۲۰۲۵» در اطراف تایوان مستقر کرد.
فرماندهی منطقه شرقی ارتش چین در بیانیهای اعلام کرد: این رزمایش شامل تیراندازی با مهمات جنگی در روز سهشنبه خواهد بود. در این بیانیه، تصویری گرافیکی منتشر شده که پنج منطقه در اطراف جزیره تایوان را مشخص میکند؛ مناطقی که از ساعت ۸ صبح به مدت ۱۰ ساعت با محدودیتهای دریایی و هوایی مواجه خواهند بود.
این رزمایش، ششمین دور از رزمایشهای نظامی چین از سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار میرود. این رزمایشها، ۱۱ روز پس از آن آغاز شد که ایالات متحده از فروش تسلیحاتی ۱۱.۱ میلیارد دلاری به جدایی طلبان تایوان خبر داد.
ارتش چین اعلام کرد جنگندهها، بمبافکنها، پهپادها و موشکهای دوربرد را بهکار گرفته و تمرین حمله به اهداف متحرک زمینی را در قالب شبیهسازی یک تهاجم هماهنگ از چند جهت به جزیره انجام خواهد داد.
سخنگوی فرماندهی منطقه شرقی چین، گفت: این رزمایشها هشداری جدی به نیروهای جدایی طلب تایوان و نیروهای مداخلهگر خارجی است.
اگرچه ارتش چین سال گذشته نیز در جریان رزمایشها، تمرین محاصره بنادر تایوان را انجام داده بود، اما این نخستین بار است که بهطور علنی اعلام میکند رزمایشهای اطراف تایوان با هدف جلوگیری از مداخله نظامی خارجی انجام میشود.
