به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمانشاه با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی، به تبیین ابعاد مختلف تربیت اسلامی، اخلاق خانوادگی، مسائل اقتصادی و ضرورت بصیرت اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رجب، این ایام را فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تهذیب نفس و تقویت ارتباط با خداوند دانست و بر بهره‌گیری از دعاها، اذکار و روزه‌داری این ماه تأکید کرد.

خانواده، محور اصلی تربیت اسلامی

امام جمعه کرمانشاه با بیان اینکه اساس نظام تربیتی در اسلام از خانواده شکل می‌گیرد، گفت: بیشترین نقش در تربیت نسل آینده بر عهده پدر و مادر و بزرگان خانواده است و رفتار آنان به‌صورت مستقیم به فرزندان منتقل می‌شود.

حجت‌الاسلام غفوری تأکید کرد: احترام متقابل میان پدر و مادر، رعایت ادب اسلامی، اخلاق حسنه و حفظ حرمت‌ها در محیط خانواده، مهم‌ترین بستر برای تربیت صحیح فرزندان است و اگر این اصول در خانواده نهادینه شود، نسل آینده نیز همان مسیر را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به توصیه‌های مؤکد اسلام در حوزه روابط خانوادگی اظهار کرد: در روایات اسلامی، رفتار پدر و مادر و زن و شوهر بر پایه «احسان»، «اکرام» و «رفق» مورد تأکید قرار گرفته است؛ احسان یعنی نیکی از سر لطف و بزرگواری، نه از سر اجبار یا جبران.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: رفق و ملایمت، اساس روابط خانوادگی است و تندخویی، بدخلقی و رفتارهای خشن هیچ جایگاهی در محیط خانواده اسلامی ندارد و موجب آسیب‌های جدی تربیتی می‌شود.

حجت‌الاسلام غفوری با نقل احادیثی از پیامبر اکرم (ص) تصریح کرد: کامل‌ترین مؤمنان از نظر ایمان، کسانی هستند که اخلاق نیکوتری دارند و بهترین انسان‌ها، آنان‌اند که در رفتار با خانواده خود خوش‌اخلاق‌تر و کریمانه‌تر عمل می‌کنند.

وی افزود: در روایات، مردان برتر کسانی معرفی شده‌اند که اهل تقوا، پاکدامنی، سخاوت، نیکی به والدین و خوش‌رفتاری با خانواده باشند، به‌گونه‌ای که اعضای خانواده مجبور به شکایت و پناه بردن به دیگران نشوند.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فضیلت‌های ماه رجب گفت: حتی یک روز روزه‌داری در این ماه، موجب خشنودی خداوند می‌شود و دعاها و اذکار سفارش‌شده در این ایام، سرمایه‌ای عظیم برای نورانیت باطن انسان است.

وی با تأکید بر کوتاه بودن فرصت‌ها افزود: غفلت از اعمال ماه رجب، خسارتی جبران‌ناپذیر است و مؤمنان باید از لحظه‌لحظه این ماه نورانی بهره ببرند.

نهم دی؛ نماد بصیرت و وفاداری به ولایت

حجت‌الاسلام غفوری با گرامیداشت سالروز نهم دی، این روز را نماد بصیرت ملت ایران و تجدید میثاق با ولایت دانست و گفت: در جریان فتنه ۸۸، دشمنان با سوءاستفاده از اختلافات داخلی به دنبال ضربه زدن به نظام بودند، اما مردم با بصیرت و حضور به‌موقع، این توطئه را خنثی کردند.

وی افزود: نهم دی نشان داد ملت ایران در عرصه‌های سیاسی، معرفتی و بصیرتی نیز همانند دفاع مقدس، اهل ایستادگی و مقاومت است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به دغدغه‌های معیشتی مردم اظهار کرد: گرانی‌های اخیر فشار مضاعفی بر اقشار با درآمد ثابت وارد کرده و این نگرانی کاملاً به‌حق است.

حجت‌الاسلام غفوری عوامل گرانی را ترکیبی از شرایط جهانی، تحریم‌ها و ضعف در مدیریت اقتصادی دانست و گفت: نوع مدیریت نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل تورم دارد و تجربه نشان داده است که مدیریت جهادی می‌تواند اقتصاد را از رکود خارج کند.

وی بر ضرورت نظارت جدی بر بازار تأکید کرد و افزود: آشفتگی قیمت‌ها نشانه ضعف در مدیریت و نظارت است و دستگاه‌های مسئول باید قاطعانه با تخلفات اقتصادی برخورد کنند.

امام جمعه کرمانشاه همچنین مطالبه‌گری هوشمندانه، مشارکت مردم در نظارت بر بازار و تقویت بخش تعاونی‌ها را از راهکارهای مهم بهبود وضعیت اقتصادی برشمرد و گفت: هر جا کار به مردم سپرده شده، موفقیت حاصل شده است.

حجت‌الاسلام غفوری با بیان اینکه ایران کشوری ثروتمند با ظرفیت‌های عظیم انسانی و طبیعی است، خاطرنشان کرد: استفاده صحیح از این ظرفیت‌ها می‌تواند کشور را از مشکلات اقتصادی عبور دهد و ملت ایران بارها ثابت کرده است که توان عبور از بحران‌های بزرگ‌تر را نیز دارد.

وی در پایان با تبریک ولادت امام جواد (ع)، بر ضرورت الگوگیری از سیره اهل‌بیت (ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد و از تلاش‌های نیروهای سپاه حفاظت پرواز در تأمین امنیت قدردانی کرد.