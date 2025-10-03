به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه نخست نماز جمعه کرمانشاه که در مصادف با دهم ربیع‌الثانی و سالروز وفات شهادت‌گونه حضرت فاطمه معصومه (س) ایراد شد، ضمن دعوت مومنین به رعایت تقوای الهی، به بیان فضایل و جایگاه این بانوی کریمه پرداخت.

وی با اشاره به اینکه حضرت فاطمه معصومه (س) دختر امام موسی بن جعفر (ع) و خواهر امام رضا (ع) بودند، افزود: این بانوی مکرم از جایگاه ویژه‌ای نزد پدر، جد، برادر و فرزند برادر خویش برخوردار بودند و نقل‌های تاریخی نشان می‌دهد که علم و معرفت ایشان به حدی بود که پاسخگوی پرسش‌های شیعیان در غیاب امام کاظم (ع) می‌شدند.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه به نقل حدیثی از امام موسی بن جعفر (ع) اشاره کرد که پس از شنیدن پاسخ‌های علمی و دقیق حضرت معصومه (س) به پرسش‌های شیعیان، سه بار فرمود: «فداها ابوها»؛ و تصریح کرد: این تعبیر، نشان از عظمت علمی و معنوی ایشان دارد.

القاب و کرامات حضرت معصومه (س)

نماینده ولی‌فقیه در استان در ادامه با ذکر القاب متعدد حضرت فاطمه معصومه (س) از جمله «کریمه اهل‌بیت»، «طاهره»، «حمیده»، «تقیه»، «مرضیه» و «اخت‌الرضا» گفت: این القاب بیانگر شأن و منزلت والای این بانوی بزرگوار در میان شیعیان و بزرگان دین است.

وی با اشاره به نقل روایات متعدد درباره ثواب زیارت حضرت معصومه (س) افزود: زیارت این بانوی مکرم با معرفت، بهشت را بر زائر واجب می‌کند و زیارت ایشان برابر با زیارت حضرت زهرا (س) دانسته شده است.

امام جمعه کرمانشاه همچنین به نحوه ورود حضرت معصومه (س) به قم و بیماری ایشان در ساوه اشاره کرد و گفت: برخی مورخان معتقدند ایشان توسط مزدوران عباسی مسموم شدند و پس از ۱۷ روز اقامت در قم رحلت کردند و در نهایت توسط امام رضا (ع) در محل کنونی به خاک سپرده شدند.

پیوند قم با عظمت فاطمه معصومه (س)

حجت الاسلام غفوری تأکید کرد: امروز مرکزیت علمی و مذهبی قم و استقرار بزرگترین حوزه علمیه شیعه در این شهر به برکت وجود مقدس حضرت معصومه (س) است. وی افزود: قم همواره مرکز روایت و علم بوده و به دلیل حضور این بانوی بزرگوار جایگاهی بی‌نظیر در تاریخ تشیع یافته است.

طوفان‌الاقصی و رسوایی رژیم صهیونیستی

در خطبه دوم نماز جمعه، حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به سالروز طوفان‌الاقصی و روز حماسه فلسطین، گفت: امروز مردم مظلوم غزه در شرایطی جان می‌دهند که گرسنگی، بیماری و محاصره بر آنها تحمیل شده است، اما مقاومت آنان سبب بیداری جهانی شده و بیش از ۶۴ کشور جهان شاهد حرکت‌های اعتراضی علیه رژیم صهیونیستی هستند.

وی افزود: رژیم اشغالگر قدس با حمله به کاروان‌های مردمی از جمله کشتی «سموت» که برای شکستن محاصره به سمت غزه می‌رفت، نشان داد که روز به روز بی‌آبروتر و منفورتر می‌شود. این حرکت بزدلانه باعث انفجار خشم افکار عمومی جهان علیه این رژیم شد و حرکت‌های مشابه از نقاط دیگر جهان در حال شکل‌گیری است.

تقدیر از نیروی انتظامی و تأکید بر مردمداری

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با تبریک هفته نیروی انتظامی از خدمات سردار حاجیان، فرمانده انتظامی استان و کارکنان این نیرو تقدیر کرد و گفت: نیروی انتظامی مجموعه‌ای پرحجم و متنوع از مأموریت‌ها را بر دوش دارد و باید در عین اقتدار، مردمداری و رعایت حال مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه را در دستور کار قرار دهد.

وی با مقایسه رفتار پلیس جمهوری اسلامی با پلیس کشورهای دیگر افزود: در حالی که در دنیا پلیس تنها به اقتدار شناخته می‌شود، در جمهوری اسلامی پلیس موظف است هم مقتدر و هم مردم‌دار باشد که این امر دشوارتر ولی ارزشمندتر است.

مکانیزم ماشه، اسلحه‌ای توخالی علیه ملت ایران

حجت‌الاسلام غفوری در بخش پایانی خطبه دوم با اشاره به فعال شدن مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی گفت: این اقدام چیزی جز یک «اسلحه توخالی» نیست و دشمنان می‌خواهند با جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی، روحیه ملت ایران را تضعیف کنند.

وی با تأکید بر لزوم برخورد قاطع با سوءاستفاده‌گران اقتصادی افزود: ملت ایران بارها نشان داده‌اند که از دل تهدیدها فرصت‌های بزرگ خلق می‌کنند و این بار نیز با سربلندی از این مرحله عبور خواهند کرد.

تأکید امام جمعه کرمانشاه بر قوی شدن کشور

نماینده ولی‌فقیه در استان در پایان خاطرنشان کرد: همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، تنها راه موفقیت ملت ایران قوی شدن در عرصه‌های مختلف به‌ویژه اقتصاد، علم و دفاع است. وی افزود: باید با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مهم، کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید داخلی و توسعه دیپلماسی فعال، دشمن را برای همیشه از توطئه علیه ملت ایران ناامید ساخت.