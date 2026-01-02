جوکار: اعتراضات بازار حق مردم است؛اغتشاش سوءاستفاده دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا جوکار، در خطبههای نماز جمعه این هفته پاکدشت، با سفارش به رعایت تقوای الهی و زندگی همدلانه و مهربانانه گفت: روزهای اخیر شاهد اتفاقی بسیار مهم در کشور بودیم که شاید کمتر به آن توجه شد؛ پرتاب همزمان سه ماهواره ایرانی که ایران را جزو ۹ کشور دارای فناوری ساخت و پرتاب ماهواره قرار داد و در منطقه غرب آسیا و خاورمیانه نخستین کشور محسوب میشود.
وی با تأکید بر علمی، صلحآمیز و بومی بودن این اقدام افزود: این موفقیت محصول تلاش جوانان مؤمن و انقلابی در اوج تحریمهای ظالمانه دشمنان بود و نماد خداباوری، اعتماد به نفس ملی و ولایتمداری است.
امام جمعه پاکدشت همچنین به اعتراضات اخیر بازاریان تهران و برخی شهرها به گرانیها اشاره کرد و گفت: اعتراض بازاریان به افزایش بیرویه قیمت دلار به حق بود و مسئولان پای حرف آنها نشستند و اقدامات مثبتی انجام دادند، اما دشمنان از این فرصت برای ایجاد اغتشاش سوءاستفاده کردند.
وی با تشکر از بازاریان و مردم پاکدشت تصریح کرد: بازاریان ما هرگز دست به اغتشاش نمیزنند و مراقبت میکنند که فرزندان، نوجوانان و جوانان فریب اغواگریهای دشمنان و رسانههای بیگانه را نخورند.
جوکار در پایان خطاب به مسئولان کشور گفت: انتظار داریم ثبات در قیمت دلار، سکه و طلا ادامه پیدا کند و کاهش قیمتها به سایر کالاها نیز تسری یابد.
وی همچنین از تلاشهای نیروهای امنیتی، نظامی، انتظامی، بسیج و سپاه که در این روزها برای حفظ امنیت و آرامش مردم در میدانها حضور داشتند، قدردانی کرد و افزود: امیدواریم کشور عزیز ما همواره در آرامش، رحمت، نعمت و برکت باشد و خداوند فرج امام زمان (عج) را نزدیک گرداند.
