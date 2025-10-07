حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در گفتگو با خبرنگار مهر رژیم صهیونیستی را «جنایت‌کار» خواند و گفت که این رژیم در مسیر بی‌آبرویی، بی‌اعتباری و انزوای هرچه بیشتر قرار دارد.

وی وضعیت منطقه را «تاریخ‌ساز» توصیف کرد و با اشاره به تقارنِ زمان کنونی با «سالروز طوفان الاقصی» و «روز حماسه فلسطین» اظهار داشت: ایامی که درش قرار داریم ایام تاریخ‌سازی‌ست؛ روزها، روزهای بسیار بزرگی‌ست و تاریخ در حال ورق خوردن است.

وی افزود: در این مقطع تاریخی، چرخش‌ها و تحولاتی در جریان است که سرنوشت منطقه و معادلات سیاست بین‌الملل را دگرگون خواهد کرد.

امام جمعه کرمانشاه در ادامه با اشاره به مصیبت‌های جاری در غزه و سقوط انسانیّت در مواجهه با محاصره و کمبودهای معیشتی، تصویر دردناکی از وضع مردم ارائه داد: مردم مظلوم غزه همچنان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند و فرزندان، پیرمردها، پیرزن‌ها و بزرگ‌ترها و بیمارها از گرسنگی و تشنگی از دنیا می‌روند و به شهادت می‌رسند. که این وضعیت مصداق جنایت و سرکوب بی‌رحمانه است.

حجت الاسلام غفوری در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بازیگران بین‌المللی در تشدید بحران اشاره کرد و رفتارهای برخی دولت‌ها به‌ویژه حامیان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای رژیم صهیونیستی را محکوم نمود.

وی با اعتقاد به مداخلۀ الهی و ارادۀ الهی در سرنوشت امت‌ها گفت: خداوند متعال اراده کرده است که به‌دست همین حاکمان احمق و بزدلِ رژیم صهیونیستی و حامیان آمریکایی آن، زمینه نابودی این رژیم فراهم شود و ان‌شاءالله بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شود، نابودی این رژیم به‌فضل الهی رقم خواهد خورد.

در بازنمایی فضای عمومی و مذهبیِ به‌وجود آمده، امام جمعه کرمانشاه از مردم و مسئولان خواست همچنان بر حقانیت مظلومان پافشاری کنند و نسبت به معضلات انسانی و اخلاقیِ ناشی از جنگ و محاصره بی‌تفاوت نمانند.