به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی معتمد، معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران با اشاره به اهمیت شب یلدا به‌عنوان یکی از آئین‌های کهن ایرانی اظهار کرد: در این ایام، کسبه، اتحادیه‌ها و فعالان بخش باغبانی به‌صورت طبیعی اقدام به افزایش عرضه میوه‌های یلدایی به‌ویژه انار می‌کنند که این موضوع نقش مؤثری در تعادل بازار و تعدیل قیمت‌ها دارد.

وی با تشریح نقش سازمان تعاون روستایی در تنظیم بازار افزود: این سازمان طرح مصوب مستقلی برای توزیع میوه شب یلدا ندارد و برنامه‌های مصوب آن عمدتاً مربوط به میوه شب عید است، با این حال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی باغبانی در سطح ملی و استانی، به مناسبت شب یلدا، محصولات خود را با حجم بیشتری وارد چرخه توزیع می‌کنند.

معتمد با تأکید بر نقش روستابازارها تصریح کرد: روستابازارها به‌عنوان یکی از بازوهای مهم شبکه تعاون روستایی، با عرضه مستقیم و بدون واسطه محصولات کشاورزی، نقش مؤثری در تأمین میوه‌های یلدایی با قیمت مناسب ایفا کرده و حلقه اتصال تولیدکننده و مصرف‌کننده هستند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین رصدها و گزارش‌های دریافتی، در حال حاضر هیچ‌گونه کمبودی در بازار میوه‌های ویژه شب یلدا وجود ندارد و در صورت بروز هرگونه کمبود احتمالی، سازمان تعاون روستایی آمادگی کامل برای مداخله و تنظیم بازار را دارد.

معاون فنی و بازرگانی سازمان مرکزی تعاون روستایی همچنین به اقدامات انجام‌شده برای تنظیم بازار سایر اقلام مرتبط با شب یلدا اشاره کرد و گفت: در بخش آجیل و دیگر کالاهای پرمصرف این ایام، تدابیر لازم اندیشیده شده و کمیته نرخ‌گذاری سازمان میادین میوه و تره‌بار، نرخ‌نامه ویژه شب یلدا را صادر خواهد کرد.

وی افزود: سیب‌زمینی و پیاز به میزان کافی ذخیره‌سازی شده و هیچ‌گونه کمبودی در تأمین این اقلام وجود ندارد و در صورت بروز نوسان قیمتی، سازمان به‌صورت مستقیم وارد عمل خواهد شد.

معتمد در پایان با تأکید بر هماهنگی مناسب میان دستگاه‌های مسئول عنوان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای تأمین و تنظیم بازار شب یلدا پیش‌بینی شده و مردم می‌توانند مایحتاج این ایام را با آرامش خاطر از میادین، روستابازارها و شبکه‌های رسمی توزیع با قیمت‌های متعادل تهیه کنند.