ایران یازدهمین کشور دنیا در دستیابی به دانش فنی تولید الیاف کربن شد

مهندس محمد مقام در گفتگو با خبرنگار مهر، الیاف کربن را یکی از مهمترین خانواده های الیاف پیشرفته دانست که استحکام بسیار بالا (بین 7 تا 10برابر فولاد ساختمانی بسته به گرید الیاف)، چگالی پایین (حدود دو سوم آلومینیوم)، رسانای الکتریکی بسیار خوب، قابلیت بافت و تولید پارچه، ساخت کامپوزیت های سبک و مستحکم و پایداری در برابر حرارت آن را از سایر مواد مهندسی متمایز می سازد.

وی با بیان اینکه ویژگیهای ذکر شده موجب شده تا این الیاف در زمره مواد مهندسی پیشرفته قرار گیرد، افزود: مواد اولیه ای که در تولید الیاف کربن بکار می رود، الیاف اکریلیک ویژه (تولید شده با هدف تبدیل به الیاف کربن) است که بر اساس فناوریهای پیشرفته و تجهیزات خاص تولید می شود.

وی اظهار داشت: مرکز تحقیق و توسعه الیاف پیشرفته در این طرح برای اولین بار موفق به تولید پرمصرف ترین رده الیاف کربن در جهان موسوم به "T 300" از الیاف اکریلیک تجاری در پایلوت صنعتی ساخته شده به همین منظور شد.

به گفته مجری طرح، در حالی که تکنولوژی تولید الیاف کربن از ماده اکریلیک در انحصار چند کشور پیشرو جهان است، استحکام الیاف حاصل از این فرآیند نسبت به موارد مشابه بالاتر است بطوری که در دنیا ناکنون هیچ فعالیت صنعتی موفقی با الیاف اکریلیک تجاری در این مقیاس به ثبت نرسیده است.

مقام یادآوری شد: ایران یازدهمین کشور دنیا و اولین کشور منطقه است که به فناوری تولید الیاف پیوسته کربن دست یافته است و با توجه به کاربری فراوان این الیاف در صنایع مختلف، نقش راهبردی در توسعه پژوهش و تولید انواع محصولات حیاتی ایفا می کند.

مدیر تیم تحقیقاتی پروژه با بیان اینکه الیاف کربن با توجه به خواص فوق العاده مکانیکی، حرارتی و الکتریکی از کاربردهای متنوعی برخوردار است، ادامه داد: کامپوزیتهای ساخته شده از این الیاف در صنایع هوایی در بدنه هواپیماهای نسل جدید چون بوئینگ 787، ایرباس "3Axx و هواپیماهای هم رده آنها به کار می رود. همچنین در صنایع سیویل برای تقویت بتن و بناهای ساخته شده مانند ستونها، پل ها، تونل ها و اجزای ساختمان، صنایع خودرو سازی و حمل و نقل در تولید مخازن "CNG"، سیستم انتقال قدرت، ترمز و قطعات بدنه، صنایع پزشکی و مهندسی پزشکی برای ساخت اعضای مصنوعی، پرتزهای داخل بدن، آتل های فوق سبک، پانسمانهای سوختگی و داروهای سیستم گوارشی، صنایع انرژی چون ساخت پره های توربین بادی، مخازن و تجهیزات استخراج نفت در دریا و ملزومات پیل سوختی کابرد دارد.

مقام به کاربردهای این نوع کامپوزیت در صنایع ورزشی نیز اشاره کرد و به مهر گفت: این کامپوریتها در ساخت تجهیزات ورزشی مانند قایقهای مسابقه شامل کایاک و کانو، انواع راکت، چوب گلف، تیرو کمان ورزشی و تجهیزات مشابه بکار می رود.

این محقق به ویژگیهای دانش فنی تولید این الیاف پرداخت و خاطرنشان کرد: الیاف اکریلیک تجاری مورد استفاده همان الیاف به کار رفته در پوشاک، فرش و پتو هستند که از این حیث هیچ محدودیتی در تولید و یا واردات نداریم. ضمن آنکه بستر تکنولوژی و دانش فنی ایجاد شده کاملا بومی و صد در صد قابل توسعه است و می توان تحقیقات را در رده های بالاتر الیاف کربن ادامه داد.