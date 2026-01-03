به گزارش خبرگزاری مهر، تجار، اصناف، بازاریان و رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان سپیدان در میثاقنامه ای از دولت و مجلس درخواست کردند ثبات اقتصادی را در اولویت قرار دهند.
متن این میثاقنامه به این شرح است:
بر همگان مبرهن است که بیشترین آسیبها تلاطمات و نوسانات ارزی و هیجانات اقتصادی متوجه بازاریان میشود.
از آنجا که شرایط امروز اقتصادی بازار و بازاریان را هدف قرار داده است، ما تجار و بازاریان سپیدان از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داریم ثبات و پایداری در اقتصاد را اولویت برنامههای خود قرار دهد.
امروز میدان جنگ، میدان اقتصاد است و بی ثباتی اقتصادی یعنی تهدید سفره عموم مردم و آسیب جدی به بازار و بازاریان.
اما در میانه مطالبه به حقمان نقطهای نیز باید ساتر و شفافتر بیان گردد، آن هم جریانات سو و گروهکهای معاند بداند بازار سپیدان میدان عرض اندام آنها نیست و بازار دیرپای سپیدان بیدی نیست که با این بادها بلرزد و در خدمت کسانی قرار گیرد که در پوشش مطالبات بازاریان امنیت کسب و کار را هدف قرار دهند.
بازار سپیدان همواره مرزبندی مشخصی با دشمنان این ملت داشته و عمله و پیاده نظام گروهکهای معاند نخواهد شد.
امید است قوای سه گانه با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در میدان خطیر اقتصاد نیز بتواند تهدیدها را رفع و اصناف و کسبه و ملت عزیز ایران را به ساحل امن و آرامش برساند.
