بیانیه اتاق اصناف مرکز استان همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف مرکز استان همدان با صدور بیانیه‌ای ضمن تأکید بر حمایت از معیشت مردم، ثبات اقتصادی و آرامش اجتماعی، مواضع و مطالبات خود را درباره شرایط اقتصادی کشور اعلام کرد. متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

اتاق اصناف مرکز استان همدان به نمایندگی از رؤسا و اعضای اتحادیه‌های صنفی، با تأکید بر پایبندی کامل به قوانین کشور و درک شرایط حساس اقتصادی و اجتماعی، بر خود لازم می‌داند به عنوان بخشی مؤثر از بدنه تولید، توزیع، کسب‌وکار و معیشت مردم، دیدگاه و مطالبات خود را صریح و مسئولانه بیان نماید.

همان‌گونه که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی در بیانات اخیر خود بر لزوم حفظ آرامش جامعه، رسیدگی جدی به مشکلات معیشتی مردم، شنیدن صدای مطالبات به‌حق و مرزبندی قاطع با آشوب و ناامنی تأکید فرمودند، اصناف نیز خود را در خط مقدم جنگ اقتصادی و در کنار مردم می‌دانند.

ما معترض گرانی افسارگسیخته، تورم سنگین، کاهش محسوس قدرت خرید مردم، نابسامانی بازار، فشار مضاعف بر تولیدکنندگان و اصناف و دشواری‌های روزافزون تأمین مایحتاج زندگی هستیم.

باور راسخ داریم که بهبود وضعیت اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار، حمایت واقعی از تولید داخلی و تقویت قدرت خرید مردم باید در اولویت تصمیم‌سازی و اقدام مسئولان قرار گیرد.

در همین راستا، اتاق اصناف مرکز استان همدان به نمایندگی، اصناف و بازار تأکید می‌کند: اعتراض مدنی، مطالبه‌گری قانونی و بیان دغدغه‌های اقتصادی حق مسلم مردم، اصناف و بازاریان است؛ اما مرزبندی ما با هرگونه آشوب، خشونت، تخریب اموال عمومی، اغتشاش و سوءاستفاده جریان‌های معاند و بیگانه کاملاً روشن و غیر قابل تردید است.

حل مشکلات اقتصادی کشور تنها از مسیر گفت و گو، تعامل، تدبیر، همدلی و شنیدن مطالبات صنفی و مردمی امکان پذیر است.

از مسئولان ذی‌ربط انتظار می‌رود با اقدامات عملی، فوری و مؤثر در مسیر مهار تورم، ثبات قیمت‌ها، حمایت از تولیدکنندگان و کاهش فشار معیشتی بر مردم گام بردارند.

هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان همدان ضمن اعلام همراهی با مردم شریف استان، همچنان خود را متعهد به حفظ آرامش بازار، صیانت از حقوق مصرف کننده و حمایت از تولید و اشتغال می‌داند و امیدوار است با تدبیر، عقلانیت و همکاری همه ارکان کشور، عبور از شرایط دشوار فعلی با کمترین آسیب ممکن محقق گردد.