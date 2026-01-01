  1. استانها
  2. فارس
۱۱ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۰

آرامش و امنیت در مرودشت برقرار است

مرودشت- فرماندار مرودشت گفت: شرایط در شهرستان مرودشت عادی است و مردم به زندگی و فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود طهماسبی با بیان اینکه صبح پنج شنبه ۱۱ دی ماه تعدادی از اصناف شهر مرودشت در تجمعی مسالمت‌آمیز نگرانی خود را از نوسانات ارزی و اقتصادی ابراز داشتند گفت: متأسفانه در این بین افرادی فرصت طلب با تخریب و آتش زدن خودرو متعلق به اتاق اصناف شهرستان، قصد داشتند این مطالبه صنفی را به آشوب بکشند که با هوشیاری بازاریان و حضور به موقع نیروهای انتظامی از ادامه تشنج جلوگیری گردید.

وی افزود: از سوی دیگر رسانه‌های معاند بیگانه با انتشار تصاویر جعلی و فیلم‌های ساخته شده با هوش مصنوعی اخبار کذب مانند تسخیر فرمانداری مرودشت و ادامه اعتراضات را منتشر کردند که این اخبار قویاً تکذیب می‌گردد.

فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرودشت تصریح کرد: هم‌اکنون شرایط در شهرستان مرودشت عادی است و مردم به زندگی و فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.

    • ایرانی اصیل IR ۲۱:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
      4 12
      پاسخ
      اعتراض حق ماست ولی اغتشاش و نا امنی اصلا حواسمون باشه دشمن بین ماست و سواستفاده نکنه مردم ما بعد جنگ ۱۲ روزه متوجه شدن امریکا و اسرائیل دشمن ما هستن نه دلسوز ما کشتن زنان و بچه های بی دفاع در خواب به کدامین گناه
    • سعید IR ۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      7 3
      پاسخ
      مرودشتی شجاعه
    • فری IR ۱۳:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲
      1 0
      پاسخ
      هیچ ایرانی موافق نا امنی و هرج ومرج نیست اما خدا میدونه گرونی داره بیداد میکنه به داد مردم برسید مسئولین به فکر چاره باشن اینکه میگید کالا برگ میدین بخدا این خودش فاجعه هست چیزی که شد کالا برگ شد یارانه یا اینکه حقوق بالاتر بره بخدا فاجعه هست جنسا رو ارزون کنید ارزش پولتون رو بالا ببرید نه اینکه یارانه بدین یا ندین همه جنس‌ها نه فقط برنج و روغن از لوازم خودرو گرفته تا لوازم ساختمان منزل طلا دلار

