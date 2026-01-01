آرامش و امنیت در مرودشت برقرار است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود طهماسبی با بیان اینکه صبح پنج شنبه ۱۱ دی ماه تعدادی از اصناف شهر مرودشت در تجمعی مسالمت‌آمیز نگرانی خود را از نوسانات ارزی و اقتصادی ابراز داشتند گفت: متأسفانه در این بین افرادی فرصت طلب با تخریب و آتش زدن خودرو متعلق به اتاق اصناف شهرستان، قصد داشتند این مطالبه صنفی را به آشوب بکشند که با هوشیاری بازاریان و حضور به موقع نیروهای انتظامی از ادامه تشنج جلوگیری گردید.

وی افزود: از سوی دیگر رسانه‌های معاند بیگانه با انتشار تصاویر جعلی و فیلم‌های ساخته شده با هوش مصنوعی اخبار کذب مانند تسخیر فرمانداری مرودشت و ادامه اعتراضات را منتشر کردند که این اخبار قویاً تکذیب می‌گردد.

فرماندار فرمانداری ویژه شهرستان مرودشت تصریح کرد: هم‌اکنون شرایط در شهرستان مرودشت عادی است و مردم به زندگی و فعالیت‌های روزمره خود مشغول هستند.