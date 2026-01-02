به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری عصر جمعه با عبور از مسیر خیابان لطفعلیخان زند، خیابان آیتالله طالقانی و خیابان کریمخان زند، با جمعی از کسبه و بازاریان این محدوده به گفتوگو پرداخت.
استاندار فارس علاوه بر بازدید از مغازههای این خیابانها، با حضور در بازار روز، چندین پاساژ و مغازههای تیمچه گل و همچنین صنوف مختلف از جمله فروشگاههای صنایع دستی، کفش و پوشاک، شرایط کسبوکار و مسائل موجود را بهصورت مستقیم از زبان کسبه و مردم جویا شد.
وی همچنین با حضور در حمام تاریخی بهارستان، حتی تا بخش گرمخانه عمومی این مجموعه رفت و با مشتریان و کارگران این حمام گفتوگو کرد که این حضور با استقبال آنان همراه شد.
در جریان این بازدیدها، استاندار فارس به درخواستها و مراجعات مردمی نیز پاسخ داد.
کاهش قدرت خرید مردم، سازوکارهای سختگیرانه مالیاتی و بیثباتی نرخ ارز از جمله مهمترین چالشهایی بود که کسبه شیراز در این دیدارها مطرح کردند. آنان با تأکید بر انتقاد از شرایط اقتصادی و بیان گلایههای صنفی، تصریح کردند که مسیر خود را از افرادی که تجمعهای صنفی را به انحراف میکشانند، جدا میدانند.
امیری نیز در این گفتوگوهای صمیمی، با اشاره به تصمیمات دولت پس از شنیدن دغدغههای اصناف، بر بهکارگیری همه ظرفیتها برای کاهش فشارهای اقتصادی بر بازاریان تأکید کرد.
استاندار فارس با اشاره به بخشودگیهای مالیاتی، حذف سازوکارهای دست و پاگیر در صدور مجوزها و برنامهریزی برای ثبات بازار ارز بهعنوان تصمیمات مهم دولت در سطح ملی، افزود: در سطح استانی نیز حمایتهای همهجانبه و اقدامات لازم، بر اساس اختیارات استانداران، در مسیر بهبود شرایط کسبوکار و تأمین کالا در حال انجام است.
