بازاریان کازرون از اغتشاشگران داخلی و خارجی اعلام برائت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیههای صنفی و بازاریان شهرستان کازرون در اطلاعیهای نسبت به نوسانات ارزی و سوءاستفاده رسانههای بیگانه از اعتراضات بازاریان واکنش نشان داده و اعلام کردند: بر همگان مبرهن است که بیشترین آسیبها از تلاطمات و نوسانات ارزی و هیجانات اقتصادی متوجه بازاریان میشود.
در این اطلاعیه آمده است: از آنجا که شرایط امروز امنیت اقتصادی بازار و بازاریان را هدف قرار داده است، ما تجار و بازاریان کازرون از دولت و مجلس محترم شورای اسلامی انتظار داریم ثبات و پایداری در اقتصاد را اولویت برنامههای خود قرار دهند.
بازاریان کازرون همچنین در این اطلاعیه تأکید کردند که میدان جنگ امروز، میدان اقتصاد است و بیثباتی اقتصادی یعنی تهدید سفره عموم مردم و آسیب جدی به بازار و بازاریان. در میانه مطالبه به حقمان باید اعلام کنیم که جریانات سوء و گروهکهای معاند بدانند بازار کازرون میدان عرض اندام آنها نیست.
این اطلاعیه در ادامه آورده است: بازار کازرون همواره مرزبندی مشخصی با دشمنان این ملت داشته و هرگز عمله و پیادهنظام گروهکهای معاند نخواهد شد.
بازاریان کازرون در پایان اعلام کردند: امید است قوای سهگانه با تبعیت از فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی، در میدان خطیر اقتصاد نیز بتوانند تهدیدها را رفع کرده و اصناف و کسبه و ملت عزیز ایران را به ساحل امن و آرامش برسانند.
نظر شما