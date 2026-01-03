دادستان کل ونزوئلا: دولت آمریکا مسئول امنیت «مادورو» و همسرش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، طارق صعب، دادستان کل ونزوئلا ربایش نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری این کشور را محکوم کرد و خواستار آزادی او شد.

دادستان کل ونزوئلا اعلام کرد که دولت آمریکا را مسئول امنیت مادورو و همسرش می‌داند.

صعب به برکناری و بازداشت موقت هوگو چاوز در آوریل ۲۰۰۲ و بازگشت دوباره او به قدرت اشاره کرد و آن را لحظه‌ای تعیین‌کننده در تاریخ سیاسی ونزوئلا دانست.

وی از مقامات دولتی و دادستان‌های ونزوئلا خواست تا نقض گسترده حقوق بشر در عملیات آمریکا را مستندسازی کنند و مستقیماً از سازمان ملل و سازمان‌های حقوق بشری خواست وارد عمل شوند.

دادستان کل ونزوئلا گفت: از سازمان ملل در این لحظه می‌خواهم که زبان بگشاید. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر کجا هستند که نسبت به این عملیات بزدلانه که جان بی‌گناهان را گرفته و رئیس‌جمهور و همسرش را ربوده، واکنش نشان دهند؟

صعب همچنین از مردم خواست که در برابر انتشار اخبار جعلی آرامش و هوشیاری خود را حفظ کنند.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که ترامپ اعلام کرد آمریکا با موفقیت یک حمله گسترده علیه ونزوئلا انجام داده و مدعی شد مادورو و همسرش دستگیر و از این کشور منتقل شده‌اند.

کاراکاس، هدف اقدامات واشنگتن را ایجاد دولت دست نشانده و تسلط بر منابع نفتی ونزوئلا اعلام کرده است.