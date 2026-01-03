واکنش شدید اللحن انصارالله یمن به حمله آمریکا علیه ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد: ما به شدت تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می کنیم. حمله نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و پیش از آن محاصره این کشور گواهی بر توحش و جنایتکار بودن آمریکاست.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز آمریکا، گواه دیگری بر سیاست آمریکا مبتنی بر نابودی کشورها، کشتار مردم و غارت ثروت آنهاست، این تجاوز آمریکا بار دیگر ثابت کرد که آمریکا رأس شر و مادر تروریسم است.

جنبش انصارالله همچنین بر همبستگی با ونزوئلا و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور آن که حاضر به تسلیم در برابر سلطه آمریکا نشد، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت، ملت و توانمندی‌های آن برای مقابله با تجاوزات وحشیانه آمریکا تأکید می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم برای توقف این تجاوز آمریکا و احترام به اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دست به اقدام فوری بزند.

در همین ارتباط «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه گفت که دستور «حمله گسترده» علیه ونزوئلا را صادر کرده است.