  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۱۵

واکنش شدید اللحن انصارالله یمن به حمله آمریکا علیه ونزوئلا

واکنش شدید اللحن انصارالله یمن به حمله آمریکا علیه ونزوئلا

دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد: ما به شدت تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المسیره، دفتر سیاسی انصارالله یمن در واکنش به حمله آمریکا به ونزوئلا اعلام کرد: ما به شدت تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم می کنیم. حمله نظامی آمریکا علیه ونزوئلا و پیش از آن محاصره این کشور گواهی بر توحش و جنایتکار بودن آمریکاست.

در این بیانیه آمده است: این تجاوز آمریکا، گواه دیگری بر سیاست آمریکا مبتنی بر نابودی کشورها، کشتار مردم و غارت ثروت آنهاست، این تجاوز آمریکا بار دیگر ثابت کرد که آمریکا رأس شر و مادر تروریسم است.

جنبش انصارالله همچنین بر همبستگی با ونزوئلا و «نیکولاس مادورو» رئیس جمهور آن که حاضر به تسلیم در برابر سلطه آمریکا نشد، تأکید کرد.

در این بیانیه آمده است: ما بر حق ونزوئلا برای دفاع از حاکمیت، ملت و توانمندی‌های آن برای مقابله با تجاوزات وحشیانه آمریکا تأکید می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم برای توقف این تجاوز آمریکا و احترام به اصول و کنوانسیون‌های بین‌المللی، دست به اقدام فوری بزند.

در همین ارتباط «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا امروز شنبه گفت که دستور «حمله گسترده» علیه ونزوئلا را صادر کرده است.

کد خبر 6711138

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها