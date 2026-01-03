واکنش گروههای فلسطینی به حمله آمریکا به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گروههای فلسطینی تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا و حملات صورت گرفته علیه پایتخت این کشور را محکوم کردند و آن را نمونهای آشکار از سیاستهای سلطهجویانه و امپریالیستی واشنگتن دانستند.
جنبش جهاد اسلامی فلسطین در بیانیهای تجاوز آمریکا به ونزوئلا را اقدامی خصمانه و ادامهدار توصیف کرد که از محاصره دریایی تا حملات مستقیم نظامی گسترش یافته است.
این جنبش تأکید کرد که چنین اقداماتی بیانگر نیت واقعی آمریکا برای تحمیل سلطه، اشغال و کنترل ملتها با زور و خشونت است.
در این بیانیه آمده است که تجاوز به ونزوئلا نقض آشکار قوانین بینالمللی و حاکمیت ملی کشورها بوده و ادامه سیاستهای امپریالیستی با هدف غارت منابع و سرکوب اراده ملتها به شمار میرود.
جهاد اسلامی، هدف قرار دادن ونزوئلا را مجازاتی برای مواضع اصولی و تاریخی این کشور در حمایت از مسئله فلسطین و پشتیبانی از ملتها و جریانهای مقاومت دانست.
این جنبش همچنین مبارزه ملت ونزوئلا برای آزادی و استقلال تصمیمگیری را بخشی از نبرد مشترک ملتهای منطقه علیه استعمار نوین ارزیابی کرد و همبستگی کامل خود را با دولت قانونی ونزوئلا به رهبری نیکلاس مادورو اعلام نمود.
جهاد اسلامی از همه ملتها و جریانهای آزادیخواه جهان خواست در برابر این تجاوز ایستادگی کرده و از اصل حاکمیت کشورها و حق تعیین سرنوشت ملتها دفاع کنند.
حماس تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربودن رئیس جمهور این کشور را محکوم کرد
جنبش مقاومت اسلامی حماس با صدور بیانیهای، تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربایش نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور و همسرش را به شدت محکوم کرد و آن را نقض خطرناک قوانین بینالمللی و تعرض آشکار به حاکمیت یک کشور مستقل دانست.
در این بیانیه تاکید شده است که این اقدام، امتداد سیاستهای ظالمانه و دخالتهای آمریکا با اهداف امپریالیستی است؛ سیاستهایی که به ایجاد و تشدید درگیریها در کشورهای مختلف انجامیده و تهدیدی مستقیم برای امنیت و صلح بینالمللی محسوب میشود.
حماس از جامعه بینالمللی، سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن، به ویژه شورای امنیت خواست با اتخاذ تصمیمات قاطع، در برابر سیاستهای تجاوزکارانه واشنگتن ایستادگی کرده و حمله نظامی به خاک ونزوئلا را فوراً متوقف کنند.
جبهه خلق برای آزادی فلسطین: حمله به ونزئلا فصل تازه ای از تروریسم سازمان یافته آمریکا علیه کشورهای مستقل است
در همین راستا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین نیز تجاوز امپریالیستی آمریکا علیه ونزوئلا را محکوم کرد و آن را فصل تازهای از تروریسم سازمان یافته آمریکا علیه کشورهای مستقل دانست.
این جبهه تأکید کرد که بهانههایی نظیر مبارزه با قاچاق یا حمایت از دموکراسی صرفاً پوششی برای غارت منابع و سلب تصمیم سیاسی مستقل ونزوئلا است.
جبهه خلق ضمن مقایسه این تجاوز با سیاستهای رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین، هشدار داد که ادامه ماجراجوییهای نظامی آمریکا میتواند به گشوده شدن کانونهای جدید بحران در جهان منجر شود.
این جنبش ابراز اطمینان کرد که ونزوئلا با تکیه بر اراده ملت خود، این مرحله را نیز با قدرت پشت سر خواهد گذاشت.
