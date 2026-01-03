  1. بین الملل
۱۳ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۲۱

یمن: تجاوز به ونزوئلا بازتاب قلدری سیاسی و خوی غارتگری آمریکاست

وزارت امور خارجه یمن ضمن محکوم کردن تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا، این اقدام را بازتاب رویکرد مبتنی بر قلدری سیاسی، استفاده از زور، قانون جنگل و غارت منابع مردم از سوی واشنگتن دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، وزارت امور خارجه یمن با صدور بیانیه ای اعلام کرد: ما تجاوز آمریکا به ونزوئلا و ربودن نیکولاس مادورو رئیس جمهور این کشور و همسرش را با شدیدترین الفاظ محکوم می‌کنیم.

در ادام این بیانیه آمده است: کاری که آمریکا انجام داده نقض آشکار منشور سازمان ملل، قوانین بین‌المللی و حاکمیت، ثبات و تمامیت ارضی ونزوئلا است. این اقدام، ادامه‌ تاریخ طولانی دخالت آمریکا در امور داخلی کشورها، به ویژه در آمریکای لاتین است.

وزارت خارجه یمن تأکید کرد: تجاوز آمریکا به ونزوئلا منعکس کننده رویکرد مبتنی بر قلدری سیاسی، استفاده از زور، قانون جنگل و غارت منابع مردم است.

این وزارتخانه همچنین از جامعه بین المللی و سازمان ملل متحد خواست که مسئولیت قانونی و اخلاقی خود را بر عهده بگیرند، این اقدام تجاوزکارانه را محکوم و احترام به قوانین بین المللی و حفاظت از حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی کشورها را تضمین کنند.

پیشتر هم جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیه ای تجاوز نظامی آمریکا به ونزوئلا را محکوم کرده بود.

