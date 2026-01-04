مزدوران عربستان کنترل «المکلا» را به دست گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تلویزیون یمن اعلام کرد که نیروهای موسوم به سپر میهن وابسته به عربستان موفق شدند وارد شهر المکلا در جنوب این کشور شوند.

بر اساس این گزارش، عناصر مذکور در خیابان های شهر المکلا مستقر شده اند.

رئیس موسوم به شورای رهبری یمن وابسته به عربستان نیز روز گذشته اعلام کرد: نیروهای سپر میهن موفقیتی استثنایی در بازپس‌گیری مواضع نظامی و امنیتی در استان حضرموت در شرق یمن به دست آورده‌اند.

وی افزود: تدارکات لازم برای تحویل پایگاه‌ها و نهادهای دولتی در استان المهره به نیروهای درع‌الوطن در حال انجام است.

رئیس شورای رهبری یمن همچنین تاکید کرد: از شورای انتقالی جنوب می‌خواهم به مسیر گفت‌وگو پایبند باشد و از اقدامات یک‌جانبه خود عقب‌نشینی کند.

مزدوران عربستان روز جمعه نیز توانستند شهر «سیئون» مرکز حضرموت در جنوب یمن را که در کنترل نیروهای شورای انتقالی جنوب (مزدوران امارات) بود به کنترل خود در آوردند و مزدوران اماراتی به سمت نوار ساحلی عقب‌نشینی کردند.

سیئون به‌عنوان مرکز اداری و نظامی حضرموت، نقش کلیدی در موازنه قدرت در شرق یمن ایفا می‌کند و تحولات آن می‌تواند بر معادلات سیاسی و امنیتی جنوب این کشور تأثیرگذار باشد.

جنوب یمن طی سال‌های اخیر صحنه رقابت شدید عربستان و امارات برای نفوذ سیاسی و نظامی بوده است.

امارات از طریق حمایت از نیروهای موسوم به شورای انتقالی جنوب حضور خود را در حضرموت و المهره تقویت کرده است. این رقابت موجب تنش و گاهی رویارویی بین دو طرف شده و روند ثبات و حل سیاسی بحران یمن را پیچیده‌تر کرده است.