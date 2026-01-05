شورای انتقالی جنوب: حضرموت تحت سلطه نظامی شورای رهبری ریاست جمهوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، انور التمیمی گفت: در مناطقی گسترده در وادی، صحراء، هضبه و ساحل حضرموت اقداماتی شامل کشتار و سرقت و غارت توسط نیروهای مسلح وابسته به رشاد العلیمی رئیس شورای رهبری ریاست جمهوری صورت میگیرد.
التمیمی همچنین ادعای دفتر العلیمی مبنی بر اینکه شورای انتقالی جنوب یمن (تحت حمایت امارات) محدودیتهایی برای ورود شهروندان به عدن اعمال کرده را رد کرد و آن را «مقدمهای برای ایجاد بحران و مشکلات در مناطق آرام» دانست.
وی تأکید کرد که این ادعاها به جای انجام وظیفه اصلی یعنی حفظ امنیت و تأمین جان و مال مردم حضرموت مطرح میشود و آن را «تحریف کامل واقعیتها» توصیف کرد.
به گفته التمیمی، وضعیت عمومی در استانهایی که نیروهای دولتی جنوبی حضور دارند، به ویژه در پایتخت عدن، «باثبات و آرام» است.
استان حضرموت در شرق یمن در سالهای اخیر به یکی از محورهای اصلی منازعه میان دولت خودخوانده یمن و نیروهای جنوبی تبدیل شده است. این منطقه به دلیل موقعیت راهبردی و منابع نفتی، همواره صحنه رقابت و کشمکش گروههای مختلف یمنی بوده است. در هفتههای اخیر و با عقب نشینی عربستان از مناطقی در جنوب یمن و واگذاری مواضع خود به امارات و تغییر موازنه قدرت در جنوب این کشور به سود شورای انتقالی جنوب بحران یمن به سوی مرحلهای پیچیدهتر و خطرناکتر وارد میشود.
نظر شما