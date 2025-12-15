آمریکا ۱۵۰۰ نظامی جدید در عین الاسد عراق مستقر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موازین نیوز، یک منبع مسئول در استان الانبار فاش کرد که فرماندهی نظامیان آمریکایی در حال استقرار نیروهای بیشتر در پایگاه هوایی عین الاسد است.

این منبع با اشاره به اینکه دلایل این اقدام هنوز مشخص نیست، تصریح کرد که نیروهای آمریکایی بیش از ۱۵۰۰ سرباز را در پایگاه عین الاسد، واقع در منطقه البغدادی در شهرستان هیت در غرب الانبار، مستقر کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، صدها نظامی از طریق هوایی به عین الاسد رسیدند، این در حالی است که این پایگاه پیش از این شاهد تخلیه گسترده نیروهای آمریکایی و انتقال آنها به پایگاه حریر در شمال اربیل بود.

این منبع افزود که این پایگاه تعداد زیادی از نیروهای آمریکایی را پذیرا است و انتظار می‌رود که تعداد کل نیروهای آن در آینده به بیش از ۳۰۰۰ نظامی برسد.

این منبع با توجه به ثبات اوضاع امنیتی در عراق و آمادگی نیروهای امنیتی این کشور، دلایل افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در داخل ساختمان پایگاه عین الاسد را نامشخص خواند.