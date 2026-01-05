به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری اولترا عراق، ۶ گروه مسلح وابسته به نیروهای مقاومت عراق با صدور بیانیه‌ای به نام «هماهنگی مقاومت»، اعلام کردند که از گفتگو درباره خلع سلاح با هر طرف خارجی خودداری می‌کنند و شرط «تحقق حاکمیت کامل کشور» را مقدمه هرگونه گفتگو با دولت در این زمینه می‌دانند.

این بیانیه با امضای «گردان‌های سید الشهدا»، «گردان‌های کربلاء»، «انصارالله الاوفیاء»، «جنبش النجباء»، «عصائب اهل الحق»، و «گردان‌های حزب الله» منتشر شده و در آن ضمن اشاره به سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس می‌افزاید: در ایام سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی و حاج ابو مهدی المهندس و یارانشان که با عزت و سربلندی و به دست خیانتکارانه آمریکای جنایتکار به لقاء الله رسیدند، تأکید می‌کنیم که بر راه آزادگان ثابت قدم هستیم و خون شهدا و فداکاری آنها همواره چراغ راه ما خواهد بود و امانتی بر گردن ما و همه شرافتمندان تا روز قیامت است.

این بیانیه می‌افزاید: در این مناسبت، از دولت آینده عراق می‌خواهیم که امور زیر را در صدر اولویت‌های خود قرار دهد:

- شفافیت و جدیت در ارائه خدمت به مردم فداکار عراق را در پیش گیرد که منجر به پیشرفت کشور و مبارزه با فساد و ریشه‌کن کردن آن می‌شود.

- اولویت دادن به قوانین و مقررات حافظ عزت و کرامت و پیشرفت کشور، به ویژه تصویب قانون خدمت و بازنشستگی برای حشد الشعبی.

- پایان دادن به تمامی عناوین حضور اشغالگرانه خارجی در خاک و آسمان عراق و جلوگیری از هرگونه نفوذ خارجی در ابعاد سیاسی، امنیتی یا اقتصادی.

- در پایان تاکید می‌کنیم که سلاح مقاومت، سلاحی مقدس و ضامن دفاع از خاک و مقدسات کشور و سپری محکمی در برابر باندهای جنایتکار داعش بوده است. ما هرگونه گفتگو درباره آن را از سوی طرف‌های خارجی قاطعانه رد می‌کنیم، و گفتگو درباره آن با دولت عراق نیز، تنها پس از تحقق حاکمیت کامل کشور و رهایی آن از تمامی اشکال اشغالگری و تهدیدات آن خواهد بود.