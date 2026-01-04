به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴، بازار سرمایه تهران روزی پر نوسان و سرشار از تقابل متغیرهای سیاسی و اقتصادی را پشت سر گذاشت. در حالی که نرخ دلار حواله (نیما) با ثبت رکوردهای جدید، سیگنال‌های قدرتمند بنیادی برای صنایع صادرات‌محور ارسال می‌کرد، سایه سنگین اخبار سیاسی مربوط به تحولات ونزوئلا باعث غلبه هیجان فروش بر منطق تحلیلی شد. نتیجه این تقابل، عقب‌نشینی خفیف شاخص کل و ریزش محسوس‌تر در بدنه بازار (شاخص هم‌وزن) بود.

پارادوکس بورس؛ جدال دلار نیما با اخبار ونزوئلا

در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با کاهشی نه چندان سنگین معادل ۶,۰۵۲.۱۸ واحد مواجه شد و با افت ۰.۱۵ درصد، در ارتفاع ۴,۰۶۴,۰۱۰.۵۳ واحد قرار گرفت. این در حالی است که شاخص کل هم‌وزن که نماینده دقیق‌تری از کلیت بازار است، با فشار فروش بیشتری روبرو شد و با ریزش ۱۵,۵۳۳.۱۴ واحد (معادل ۱.۴۱ درصد کاهش) به عدد ۱,۰۸۹,۰۰۶.۶۱ واحد رسید. این واگرایی نشان می‌دهد که نمادهای بزرگ و کالایی به واسطه رشد دلار نیما حمایت شدند، اما نمادهای کوچک‌تر قربانی هیجانات سیاسی شدند.

تحلیلگران بازار بر این باورند که رفتار امروز معامله‌گران واکنشی هیجانی به تحولات ونزوئلا بوده است. سرانه خرید و فروش حقیقی که نسبت ۷۷.۳ میلیون تومان در برابر ۳۸.۲ میلیون تومان را نشان می‌دهد، بیانگر آن است که با وجود فشار فروش، خریداران در سمت تقاضا قدرت‌نمایی کرده‌اند اما جو روانی بازار همچنان شکننده است.

سیگنال طلایی دلار حواله نادیده گرفته شد؟

یکی از مهم‌ترین تحولات اقتصادی که امروز زیر سایه اخبار سیاسی گم شد، صعود تاریخی نرخ حواله دلار بود. آمارهای بازار ارز نشان می‌دهد نرخ حواله دلار آمریکا که در مهرماه وارد کانال ۷۰ هزار تومان شده بود، اکنون به رقم ۸۴,۸۳۳ ریال رسیده است. این جهش قیمتی، به ویژه برای شرکت‌های پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی که فروش خود را با این نرخ تسعیر می‌کنند، به معنای افزایش قابل توجه درآمد ریالی و بهبود حاشیه سود عملیاتی است.

با وجود اینکه هفته گذشته بازار تحت تأثیر شوک خبری بازگشت عبدالناصر همتی و کاهش دلار آزاد با ریزش مواجه شده بود، اکنون بازار با یک خطای محاسباتی موقت، وزن بیش از حدی به ریسک‌های سیاسی داده و رشد بیش از ۱۱۶ درصد نرخ حواله در ۶۰۰ روز کاری گذشته را نادیده گرفته است. کارشناسان معتقدند با فروکش کردن غبار هیجانات، بازار مسیر خود را با ارزندگی نرخ‌های جدید (کانال ۸۰ هزار تومان) هماهنگ خواهد کرد.

جزئیات معاملات و جریان نقدینگی

در پایان داد و ستدهای امروز، ارزش بازار بورس تهران به رقم ۱۲۱,۷۹۵,۷۷۷.۷۲۴ میلیارد ریال رسید. معامله‌گران بیش از ۳۲.۴۵۳ میلیارد برگه سهم را در قالب ۶۹۴,۴۹۹ نوبت معاملاتی و به ارزش ۱۵۳,۶۰۵.۵۳۹ میلیارد ریال دست به دست کردند.

در بخش جریان نقدینگی، بازار شاهد خروج پول حقیقی بود؛ به طوری که حدود ۱,۹۵۴ میلیارد تومان تغییر مالکیت از حقیقی به حقوقی ثبت شد و صندوق‌های درآمد ثابت نیز شاهد خروج ۱,۷۱۴ میلیارد تومان نقدینگی بودند. همچنین در پایان بازار، ارزش صفوف فروش به ۱,۷۷۲ میلیارد تومان (برای ۳۴۷ نماد) رسید در حالی که ارزش صفوف خرید تنها ۴۷۷ میلیارد تومان (برای ۶۴ نماد) بود.

پیشروی «فملی» و عقب‌نشینی «فارس»

در بررسی نمادهای تأثیرگذار، دو قطبی جذابی شکل گرفت. نماد «فملی» (ملی صنایع مس ایران) تحت تأثیر رشد دلار نیما، با تأثیر مثبت ۱۲,۹۶۳.۴۶ واحد، به تنهایی مانع از ریزش سنگین‌تر شاخص کل شد. نمادهای «نوری»، «شپدیس» و «شبندر» نیز به ترتیب با ۳,۲۶۳، ۲,۶۵۸ و ۲,۵۹۷ واحد تأثیر مثبت، در جبهه سبزپوشان شاخص‌ساز قرار داشتند.

در مقابل، نماد «فارس» با تأثیر منفی ۵,۳۳۸.۸۸ واحد و «فولاد» (فولاد مبارکه اصفهان) با تأثیر منفی ۳,۳۰۳.۴۳ واحد، بیشترین نقش را در پایین کشیدن نماگر اصلی بازار ایفا کردند. «وبملت» نیز با معاملات منفی خود، ۳,۰۱۵ واحد از ارتفاع شاخص کاست.

رکوردشکنی «نماد» و «اروند» در تعداد معاملات

از نکات قابل توجه بازار امروز، حجم بالای معاملات در برخی نمادهای خاص بود. نماد «نماد» (گروه مالی نماد غدیر) با ثبت ۱۴۹,۳۵۸ نوبت معاملاتی، پر تراکنش‌ترین نماد بورس تهران لقب گرفت.

پس از آن، نماد «اروند» (پتروشیمی اروند) با اقبال عجیب خریداران مواجه شد و سهامداران در آن ۸۵,۴۲۶ نوبت معامله ثبت کردند؛ قیمت این نماد با ۲.۹۹ درصد افزایش به سقف قیمت روزانه یعنی ۴۷,۴۶۰ ریال رسید که نشان‌دهنده واکنش مثبت به تحولات ارزی بود.

نمادهای «وبملت» با ۳۳,۲۲۶ معامله و «فملی» با ۲۵,۴۵۶ معامله در رتبه‌های بعدی پر تراکنش‌ها قرار گرفتند. لازم به ذکر است که قیمت پایانی فملی علیرغم فشار کلی بازار، ۲.۸۱ درصد رشد داشت.

عقب‌گرد آیفکس در فرابورس

بازار فرابورس ایران نیز امروز همسو با کلیت بازار روند نزولی داشت. شاخص کل فرابورس (آیفکس) با کاهش ۵۳۴.۴۴ واحدی (معادل ۱.۶۱ درصد) به رقم ۳۲,۶۵۴.۱۴ واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز ۱.۵۶ درصد افت را تجربه کرد.

در این بازار، نمادهای «کگهر»، «آریا» و «مارون» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص گذاشتند. با این حال، نماد «کیمازی» با ۱۴۸,۴۲۳ نوبت معاملاتی، پر تراکنش‌ترین نماد فرابورس بود. همچنین نماد «فزر» با وجود انجام ۱۶,۲۲۲ معامله، با افت ۱.۷۸ درصد به کار خود پایان داد.