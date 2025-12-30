به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه ۹ دی ۱۴۰۴، تالار شیشه‌ای یکی از سخت‌ترین روزهای خود در سال جاری را تجربه کرد. در حالی که فعالان بازار سرمایه درگیر تحلیل اثرات کاهش نرخ ارز در بازار آزاد و شوک خبری تغییر ریاست بانک مرکزی و بازگشت عبدالناصر همتی به میرداماد بودند، اظهارات شب گذشته رئیس‌جمهور آمریکا، آتش فروش را در بازار شعله‌ورتر کرد. این فشار فروش سنگین که منجر به ریزش بیش از ۱۰۲ هزار واحدی شاخص کل شد، نشان داد که هیجان معامله‌گران بر منطق‌های بنیادی غلبه کرده است. نکته حائز اهمیت در این میان، واکنش منفی بورس به افت دلار آزاد است؛ آن هم در شرایطی که نرخ دلار حواله (مبنای سودآوری شرکت‌ها) با عبور از مرز ۸۳ هزار تومان، سیگنال‌های مثبتی برای صنایع صادرات‌محور ارسال می‌کند.

ریزش دسته‌جمعی نماگرهای بازار سهام

بررسی تابلوهای معاملاتی نشان می‌دهد که شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان دادوستدهای امروز با کاهش ۱۰۲۱۷۹ واحدی نسبت به روز کاری قبل، در ارتفاع ۴ میلیون و ۲۱ هزار و ۴۴۷ واحد قرار گرفت که بیانگر افتی معادل ۲.۴۸ درصد است. این روند نزولی در سایر نماگرها نیز مشهود بود؛ به طوری که شاخص قیمت (وزنی-ارزشی) با کاهش ۱۷۹۶۰ واحدی به رقم ۷۰۶ هزار و ۸۷۰ واحد رسید.

همچنین شاخص کل هم‌وزن که نماینده بهتری برای وضعیت کلیت بازار و شرکت‌های کوچک و متوسط است، از این طوفان فروش در امان نماند و با کاهش ۲۵۶۸۷ واحدی، معادل ۲.۲۷ درصد افت کرد و در سطح ۱ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۵۰۴ واحد آرام گرفت. شاخص آزاد شناور نیز با ریزش ۱۲۱۳۷۶ واحدی مواجه شد و شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب ۸۶۵۴۷ و ۱۶۹۴۹۷ واحد کاهش را به ثبت رساندند.

حجم و ارزش معاملات در روز خونین بورس تهران

در جریان معاملات امروز، معامله‌گران بورس تهران بیش از ۴۷ میلیارد و ۴۵۷ میلیون برگه سهم و حق تقدم را در قالب ۹۱۵ هزار و ۸۱۳ نوبت معامله دادوستد کردند. ارزش معاملات خرد و کل در بازار بورس امروز به رقم ۲۴۷ هزار و ۴۹۵ میلیارد ریال رسید. این حجم از عرضه نشان‌دهنده خروج نقدینگی و ترس سهامداران خرد از آینده کوتاه‌مدت بازار است. ارزش کل بازار بورس تهران نیز در پایان معاملات امروز به رقم ۱۲۰ میلیون و ۵۱۵ هزار و ۸۳۰ میلیارد ریال رسید.

غول‌های بازار؛ پیشرانان اصلی سقوط

در بررسی نمادهای تأثیرگذار بر شاخص کل، رنگ قرمز بر تمام نمادهای شاخص‌ساز سایه افکنده بود. نماد «فارس» (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) با تأثیر منفی ۱۰۶۷۷ واحد، بیشترین نقش را در افت شاخص ایفا کرد. پس از آن، نمادهای «فملی» (ملی صنایع مس ایران) با ۶۳۰۶ واحد و «فولاد» (فولاد مبارکه اصفهان) با ۶۲۰۶ واحد تأثیر منفی، در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. همچنین نمادهای «وبملت»، «شپنا»، «نوری» و «وغدیر» نیز با تأثیرات منفی بین ۳۰۰۰ تا ۳۷۰۰ واحد، فشار مضاعفی را بر نماگر اصلی بازار وارد کردند.

پرترددترین نمادها؛ جدال خریداران و فروشندگان

از منظر تعداد نوبت‌های معاملاتی که نشان‌دهنده میزان توجه و درگیری معامله‌گران با یک سهم است، نماد «نماد» (گروه مالی نماد غدیر) با ثبت ۲۶۱ هزار و ۲۱۴ معامله، صدرنشین بلامنازع بازار بود. پس از آن، نماد «اروند» (پتروشیمی اروند) با ۶۸ هزار و ۹۴۱ معامله و «فملی» با ۵۴ هزار و ۳۴۶ معامله در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در گروه بانکی نیز نمادهای «وبملت»، «وتجارت» و «وبصادر» حجم بالایی از معاملات و تعداد دفعات دادوستد را به خود اختصاص دادند که اکثر آن‌ها در محدوده‌های منفی قیمتی معامله شدند. همچنین پالایش نفت بندرعباس با نماد «شبندر» نیز روز پرکاری را با بیش از ۲۴ هزار معامله پشت سر گذاشت.

وضعیت قرمز در فرابورس ایران

آیفکس (شاخص کل فرابورس) نیز همسو با بازار بورس، روزی تلخ را سپری کرد و با افت ۸۵۴ واحدی معادل ۲.۵۰ درصد، به کانال ۳۳ هزار و ۳۶۲ واحد عقب‌نشینی کرد. شاخص هم‌وزن فرابورس نیز با کاهش ۴۳۳۱ واحدی مواجه شد. در این بازار، معامله‌گران بیش از ۱۹ میلیارد و ۲۲۱ میلیون برگه سهم را در ۳۴۵ هزار و ۹۱۴ نوبت مبادله کردند که ارزش این مبادلات (شامل تمامی عملیات بازار) بالغ بر ۱ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۱۱۴ میلیارد ریال ثبت شد.

نمادهای مؤثر و پربیننده فرابورس

در بازار فرابورس، پتروشیمی‌ها و فلزی‌ها بیشترین تأثیر منفی را داشتند. نماد «مارون» با ۷۹ واحد، «آریا» با ۷۷ واحد و «کگهر» با ۶۲ واحد تأثیر منفی، اصلی‌ترین عوامل افت شاخص کل فرابورس بودند. نمادهای «بپاس»، «آریان» و «فزر» نیز در رده‌های بعدی تأثیرگذاری منفی قرار گرفتند.

از نظر تعداد معاملات در فرابورس، نماد «کیمازی» (کیمیا کالای رازی) با ثبت ۱۲۵ هزار و ۱۴۰ نوبت معامله، رکورددار بود و توجه بسیاری را به خود جلب کرد. پس از آن، نمادهای «وگردش»، «بانیان» و «شرانل» قرار گرفتند. نکته قابل توجه حضور نماد «فزر» (پویا زرکان آق دره) در لیست پرترددها بود که با صف فروش و در سقف قیمتی منفی معامله شد.