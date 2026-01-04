یک مس فروش جور بازار را کشید؛ رشد ۹۷۲ واحدی شاخص کل بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده معاملات امروز یکشنبه ۱۴ دی ۱۴۰۴ در حالی بسته شد که بازار سرمایه تهران، نمایشی تمام‌عیار از «بازگشت به مدار تعادل» را به اجرا گذاشت. اگرچه سایه ریسک‌های سیاسی در ساعات ابتدایی موجب عقب‌نشینی شاخص شده بود، اما قدرت‌نمایی خریداران در نمادهای شاخص‌ساز و دلاری، در نهایت منجر به سبزپوشی خفیف نماگر اصلی شد.

نکته کلیدی بازار امروز، قدرت مطلق خریداران حقیقی در برابر فروشندگان بود. با وجود خروج پول حقیقی، سرانه خرید حقیقی عدد خیره‌کننده ۷۳.۱ میلیون تومان را ثبت کرد، در حالی که سرانه فروش حقیقی تنها ۳۴ میلیون تومان بود. این نسبت (بیش از ۲ برابر) نشان می‌دهد که سهام ارزنده توسط کدهای قدرتمند و هوشمند از دست فروشندگان خرد و هیجان‌زده خارج شده است.

بازگشت شاخص به مدار مثبت؛ نوسان سنگین روزانه

در پایان دادوستدهای امروز، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران توانست افت ساعات ابتدایی را جبران کند و با رشد ۹۷۲.۷۵ واحدی (معادل ۰.۰۲ درصد افزایش)، در ارتفاع ۴,۰۷۱,۰۳۹.۰۵ واحد به کار خود پایان دهد.

دامنه نوسان امروز بسیار پرمعنا بود؛ شاخص کل از کف روزانه ۴,۰۵۹,۵۲۰.۷۴ واحد توانست خود را بازیابی کند، هرچند نتوانست سقف روزانه ۴,۱۰۴,۶۲۳.۸۶ واحد را تا پایان حفظ کند.

اما در بدنه بازار وضعیت متفاوت بود؛ شاخص کل هم‌وزن که نماگر شرکت‌های کوچک‌تر است، با ریزش ۱۵,۲۱۱.۷۲ واحدی (۱.۳۸ درصد کاهش) به ۱,۰۸۹,۳۲۷.۹۸ واحد رسید. این واگرایی میان شاخص کل و هم‌وزن، نشان‌دهنده تمرکز نقدینگی هوشمند بر روی نمادهای بزرگ و دلاری‌محور است.

رکوردشکنی در ارزش معاملات و جریان پول

بازار امروز یکی از پر گردش‌ترین روزهای خود را سپری کرد. ارزش معاملات خرد سهام و صندوق‌های سهامی به رقم چشمگیر ۲۶,۳۲۷ میلیارد تومان رسید.

در بخش جریان وجوه، شاهد خروج ۲,۶۲۷ میلیارد تومان پول حقیقی (خرید حقوقی) بودیم. همچنین، ۱,۲۵۳ میلیارد تومان نقدینگی نیز از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شد که نشان می‌دهد بخشی از پول‌ها نه به سمت سهام و نه به سمت درآمد ثابت رفته، بلکه احتمالاً در حساب‌ها پارک شده یا به سمت بازارهای موازی حرکت کرده است.

پارادوکس صف‌ها؛ خریداران قوی‌تر از فروشندگان

در پایان بازار، کفه ترازوی سفارشات به نفع خریداران سنگینی می‌کرد. ارزش صفوف خرید با ۹۹ نماد به ۳,۷۷۰ میلیارد تومان و ارزش صفوف فروش با ۲۵۸ نماد به ۶۹۱ میلیارد تومان رسید. این حجم از صف خرید در روزی که شاخص هم‌وزن منفی است، نشان‌دهنده اقبال گزینشی و شدید به برخی صنایع خاص است.

پیشتازان و بازندگان تالار شیشه‌ای

در بورس تهران، نماد «فملی» با تأثیر مثبت ۱۳,۳۱۳.۸۲ واحد، ستاره بی‌چون‌وچرای امروز بود و به تنهایی شاخص را مثبت نگه داشت. نمادهای «نوری»، «شپدیس»، «شپنا» و «شبندر» نیز حمایت‌های مؤثری داشتند. در مقابل، «فولاد» و «وبملت» با فشارهای فروش، بیشترین تأثیر منفی را ثبت کردند.

پر تراکنش‌ترین‌ها

«نماد» (گروه مالی نماد غدیر) با ثبت رکورد عجیب ۲۳۴,۰۹۹ نوبت معامله و ارزش معاملاتی نزدیک به ۶,۰۰۰ میلیارد تومان، صدرنشین بلامنازع بود. «اروند» (پتروشیمی اروند) با ۹۸,۰۸۷ معامله و حفظ صف خرید در سقف قیمت (۴۷,۴۶۰ ریال) و «وبملت» با ۵۱,۵۳۶ معامله در رده‌های بعدی قرار گرفتند.

وضعیت قرمز در فرابورس

برخلاف بورس، فرابورس روز سخت‌تری را سپری کرد. شاخص کل فرابورس (آیفکس) با افت ۴۷۱.۱۱ واحدی (۱.۴۲ درصد کاهش) به ۳۲,۷۱۷.۴۵ واحد رسید. نماد «کیمازی» با ۲۳۷,۶۲۱ نوبت معامله، پر تراکنش‌ترین نماد فرابورس و شاید کل بازار بود که البته با افت قیمت مواجه شد. نمادهای «کگهر»، «بپاس» و «آریان» بیشترین نقش را در افت آیفکس داشتند، در حالی که «زاگرس» سعی در حمایت از شاخص داشت.